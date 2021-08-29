MLB／大谷翔平快腿跑出第20盜 寫下兩個第一

天使隊「二刀流」大谷翔平28日跑出本季第20個盜壘。（美聯社）

日籍投打二刀流好手大谷翔平 今天沒有敲安，不過他在5局靠著保送上壘後，跑出本季第20盜，成為天使 隊史第一位單季40轟20盜的球員，也是日籍球員史上第一人。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，第1局因收棒不及，雖然手被球擊中，仍吞下三振、第3局飛球出局，5局下終於選到保送上壘，也趁著對手控球不穩，跑上二壘。

這一盜是大谷翔平本季第20次盜壘成功，加上原有的41轟，寫下天使隊史第一次出現球員單季40轟20盜的紀錄，此前最接近一次，是楚奧特（Mike Trout）在2018年的39轟、24盜賽季。

美聯上一次則是在2011年洋基隊的葛蘭德森（Curtis Granderson），國聯近期則有2019年釀酒人隊的葉力奇（ Christian Yelich）以及勇士 隊的亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

大谷翔平接下來兩打席依舊繳白卷，還多吞一次三振，全場4打數無安打，另有1次保送，打擊率下降到2成64。

不過天使全隊敲出12支安打，得分超過前三場總和，瓦許（Jared Walsh）3安打、3打點，包括2局下一支先馳得點的陽春砲，梅菲爾德（Jack Mayfield）也有2安2打點、1轟的成績。