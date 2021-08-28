MLB／專家塞揚票選 柯爾、布勒領跑 沒人得票超過54%

洋基柯爾（見圖）、道奇布勒在塞揚獎模擬投票中名列前茅。(Getty Images)

大聯盟例行賽僅剩最後一個月，美國 聯盟及國家聯盟的塞揚獎爭奪戰也逐漸白熱化，專欄作家Thomas Harrigan就邀請了眾多大聯盟專家進行模擬投票，結果兩聯盟共有22名投手被提名 ，其中沒有任何人的第一名選票超過54%，可謂競爭十分激烈。

美國聯盟由洋基隊的柯爾（Gerrit Cole）拔得頭籌，他拿下31張第一名選票，即便明星賽前經歷了一段撞牆期，他近6場先發繳出防禦率2.92的優秀成績，目前在每局被上壘率（WHIP）0.97、投手獨立防禦率（FIP）2.78、每9局三振數（K/9）12.11都於美聯名列前茅，是能在現階段取得領先的主因。

至於第二名則為白襪隊林恩（Lance Lynn），他拿下24張第一名選票，其2.20的防禦率至今仍是美聯第一，另外於每9局被敲安打數6.68領先全聯盟，WHIP 1.05、K/9 9.99皆名列第4，唯一美中不足的是130.3的投球局數。

第三則為藍鳥隊新王牌瑞伊（Robbie Ray），雖然他只拿到5張第一名選票，但他卻有著美聯最多的192次三振，2.72的防禦率，以及足夠多的局數（152.1），在最後一個月的衝刺中由誰出線都不令人意外。

至於在國聯方面，道奇少主布勒（Walker Buehler）則拿下35張第一名選票領先群雄，前次先發他將自己的防禦率降到僅有2.02，為全聯盟最低，並在局數（169.0）以及WHIP（0.92）的比項上名列第二，三振數也是國聯第三，本季穩定且出色的表現可望讓他拿下生涯第一座的塞揚獎。

國聯第二的則是費城 人隊惠勒（Zack Wheeler），他在過去幾場的先發當中失了太多不應該掉的分數，若非如此他應該是國聯票選的領頭羊，現在佔優勢的比項僅剩聯盟最多的176.2局的投球局數，以及204次的三振，只可惜2.90的防禦率讓他屈於劣勢，因此僅拿下19張第一名選票。

第三則為釀酒人隊伯恩斯（Corbin Burnes），這兩年異軍突起的他，進階數據上展現了無人能敵的表現，包括聯盟最佳的FIP（1.65）以及12.18的K/9，卻因傷缺席了不少次的先發，本季他的投球局數比布勒要少上36局，這將成為他問鼎獎座的最大劣勢。