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MLB／大谷翔平陽春砲 完成全美聯球場開轟拼圖

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平本季第41轟出爐，穩居大聯盟榜首。（美聯社）
大谷翔平本季第41轟出爐，穩居大聯盟榜首。（美聯社）

專心做回打者，天使隊日籍好手大谷翔平26日首局首打席就敲出全壘打，完成全美聯球場開轟的壯舉，然而這發陽春砲也是天使隊唯一得分，最終以1比13敗給金鶯隊。

前一戰同場投打二刀流的大谷，四打數無安打，26日只擔任第一棒、指定打擊，首局就開轟，敲出本季第41號全壘打，也是個人本季第71支長打，追平2005年松井秀喜的日籍球員單季長打紀錄。

這是大谷旅美四個球季第88支全壘打，也是第一次在金鶯隊主場坎登球場開轟，完成美聯15隊主場都開轟的拼圖，其中在自家的天使球場就敲出53轟。

大谷在第三、第八局選到保送，第五局敲出中外野飛球出局，總計兩打數一安打、兩次保送，打擊率上升到兩成六九，41轟穩居全壘打王，排名第二的藍鳥隊小葛雷諾落後5轟。

不僅打得好，大谷本季在投手丘上也有8勝1敗、防禦率三的好成績，在大聯盟官網作家群的塞揚獎提前票選中，獲得三張美聯第一名選票。

大聯盟官網邀請旗下專家提前選出心中前三名的塞揚獎球員，給出五分、三分、一分的評價，大谷總分排在美聯第五，不過第一名的洋基隊柯爾獲得卅一張第一名選票，大谷要競爭此獎難度極高。

天使 大谷翔平 洋基

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