MLB／張育成連3場開轟 繼續推升台將2大紀錄

連三拉三,26日坐了一整天板凳的張育成,27日重返印地安人隊先發打線就開轟,連續三場出賽都敲出全壘打,雖然一度幫助球隊擴大領先,但牛棚失守,最終以3:4不敵紅襪隊。

連兩天開轟的張育成26日不僅未先發,而且全場未出賽,27日對上紅襪隊系列賽的首戰才又回到先發,擔任第八棒、一壘手。

面對紅襪隊先發投手「E-Rod」羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez),張育成在3局下、5局下的打席都將變速球敲成滾地球出局。

Would Yu like some insurance?#OurCLE pic.twitter.com/B4wmmAOPlG