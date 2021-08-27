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MLB／張育成連3場開轟 繼續推升台將2大紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
張育成27日重返印地安人隊先發打線就開轟。（路透）
張育成27日重返印地安人隊先發打線就開轟。（路透）

連三拉三，26日坐了一整天板凳的張育成，27日重返印地安人隊先發打線就開轟，連續三場出賽都敲出全壘打，雖然一度幫助球隊擴大領先，但牛棚失守，最終以3：4不敵紅襪隊。

連兩天開轟的張育成26日不僅未先發，而且全場未出賽，27日對上紅襪隊系列賽的首戰才又回到先發，擔任第八棒、一壘手。

面對紅襪隊先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），張育成在3局下、5局下的打席都將變速球敲成滾地球出局。

7局下E-Rod又拿出相同策略，不過這回張育成將一顆82.8哩的變速球敲出右外野全壘打牆，距離363呎、擊球初速99.4哩，完成連三場出賽開轟，加上本季第6轟，持續推升台將連續場次、單季開轟紀錄。

張育成連續三場出賽都敲出全壘打，圖為隊友慶賀。（路透）
張育成連續三場出賽都敲出全壘打，圖為隊友慶賀。（路透）

張育成總計3打數1安打、1打點、1得分，近況有多好？連四場敲安的他，在這段期間總計15打數6安打，其中有3發全壘打、4分打點，打擊率上升到2成08。

張育成這發陽春砲幫助印地安人隊取得3：1領先，不過8局上牛棚投手卡林恰克（James Karinchak）放火，挨了阿勞茲（Jonathan Arauz）一發三分砲，印地安人隊最終反以1分差落敗。

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