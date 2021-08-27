MLB／大谷翔平敲出第41轟 官網：本季WAR值鶴立雞群

大谷翔平本季第41轟出爐。（路透）

大谷翔平 在25日結束先發投手任務後，26日以第一棒指定打擊身分，在與金鶯隊系列戰最後一場第一局登場就擊出陽春砲，將本季全壘打紀錄推增至41支。

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大聯盟官網專欄作家派崔羅（Mike Petriello）撰文指出，大谷翔平本季表現驚人，除了41轟、19次盜壘和投手防禦率（ERA）3.00外，他的勝場貢獻值（WAR）更達離譜的8.0，讓其他球員難望其項背。WAR是針對至少100次打席的打者或先發投球5局以上的投手進行評比。

派特羅指出，在投手大谷身上，自6月30日遭洋基隊震撼洗禮後先發7場，自責分只有11，面對168名打者只保送4人次，比率不到3%。 而在打者翔平方面，除領先全聯盟的41轟外，長打率.628排名第二；19次盜壘全聯盟第8，再成功一次就成為MLB 史上完成40/20第32人，也是天使 隊首見。

分析指出，在25日先發登板前，大谷本季的WAR值是驚人的8.0，在他之後沒有7.0和6.0的選手。自1947年以來，只有6個球季曾出現WAR排名首位與次位差距達2.2以上。而自1901年美聯和國聯分立之後，WAR值達到8.0的選手只有504人、僅占總球員數約1.5%。

派特羅表示，更重要的是，本球季還有20%未打完，大谷起碼還有120個打席和可能5次先發主投，估計他的WAR值還會再增加1.4，讓他本季WAR值上看9.5。MLB史上超過7萬4000個球季中只出現過179次，來自87名不同的球員；而其中56人已入列名人堂，另外至少10人是準候選人。

他的結論是，由此觀之，本球季的數字優於過去99.8%的球季，讓大谷翔平成為本季貨真價實的MVP，也是真實生活裡的超級英雄。