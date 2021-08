MLB／大谷翔平41轟「插旗」金鶯 轟遍15座美聯球場

日本球星大谷翔平 26日在巴爾的摩金鶯隊主場敲全壘打,本季第41轟,穩居美國 職棒大聯盟全壘打王,同時他的全壘打足跡遍及了美國聯盟15座球場。

洛杉磯天使 26日客場1:13慘敗給金鶯,天使唯一得分是擔任第1棒的大谷翔平貢獻。他在1局上身為整場比賽的第一名打者,揮擊投手的第2顆球,敲出首局首打席全壘打。

Today Shohei Ohtani hit his first homer at Camden Yards.



He’s now hit at least one home run in ᴇᴠᴇʀʏ AL ballpark.



(via @BallySportWest)pic.twitter.com/ZkLk9tX6xr