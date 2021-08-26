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MLB／大谷翔平41轟「插旗」金鶯 轟遍15座美聯球場

中央社／洛杉磯26日專電
大谷翔平敲出本季41轟，穩居美國職棒大聯盟全壘打王。（路透）
大谷翔平敲出本季41轟，穩居美國職棒大聯盟全壘打王。（路透）

日本球星大谷翔平26日在巴爾的摩金鶯隊主場敲全壘打，本季第41轟，穩居美國職棒大聯盟全壘打王，同時他的全壘打足跡遍及了美國聯盟15座球場。

洛杉磯天使26日客場1：13慘敗給金鶯，天使唯一得分是擔任第1棒的大谷翔平貢獻。他在1局上身為整場比賽的第一名打者，揮擊投手的第2顆球，敲出首局首打席全壘打。

距離例行賽結束剩1個多月，大谷本季第41號全壘打出爐，維持全壘打榜的領先地位。排名第二是藍鳥隊的22歲強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）有36轟。

這是大谷翔平大聯盟4個球季以來的第88支全壘打，也是第一次在金鶯隊的康敦球場（Camden Yards）開轟，加上這塊拼圖，使他達成了在美國聯盟（American League）15支球隊主場全部開轟過的紀錄。

大谷的88轟裡面，彈著點最多在自家球隊的天使球場有53轟。

除了穩坐全壘打王，大谷翔平的打擊力量、跑壘速度，更受到業界人士肯定。「棒球美國」雜誌（Baseball America）26日揭曉年度評比，大谷翔平有3項能力獲得美國聯盟第一名。

「棒球美國」雜誌自1988年以來，每年邀請各隊教練、球探、分析師投票，選出各項能力的頂尖球員，稱為Best Tools。大谷翔平在「最有力量」、「最快跑者」、「最令人興奮球員」等3項稱霸美聯。

美國 大谷翔平 天使

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