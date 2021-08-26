MLB／張育成連2場開轟 台將史上第1 美球迷驚問：他誰

印地安人隊旅美好手張育成連兩天開轟。（路透）

印地安人隊旅美好手張育成連兩天開轟，不僅本季第5轟創個人新高，同時連兩天開轟也是台灣 球員第一人。張育成25日用一發陽春砲、一支1分打點二壘打，幫助球隊以7：2擊敗遊騎兵隊，好表現讓對方球迷驚訝問道：「他是誰？」

張育成擔任先發第七棒、一壘手，延續昨天的好手感，今天在5局下面對拉茲（Jake Latz），將一顆82.9哩的變速球敲出右外野全壘打牆，這發陽春砲距離341呎、擊球初速95.9哩。

不只這發全壘打，張育成6局上在二壘有人、2出局時，又敲出一支右外野的深遠安打，不僅打回印地安人隊第5分，也站上二壘，並靠著下一棒米勒（Owen Miller）的安打回來得到第6分。

張育成總計4打數敲出2安打，打擊率上升到2成05，另有2打點、2得分，這發第5號全壘打繼續堆高台灣球員單季全壘打紀錄，而生涯累計6轟、47支安打、28分打點、31分得分都是台將第一。

張育成昨天對上遊騎兵隊就從左投赫恩（Taylor Hearn）手中開轟，連兩天的好表現，讓推特 上的遊騎兵球迷忍不住問：「張育成是誰？為什麼在打爆我們球隊？」