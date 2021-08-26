MLB／前球星誇大谷翔平：他比貝比魯斯強

大聯盟退役球星賈斯提斯認為大谷翔平（見圖）比貝比魯斯更出色。（美聯社）

前大聯盟球星賈斯提斯（David Justice）近日受訪時大讚大谷翔平 ：「他比貝比魯斯（Babe Ruth）強。」他強調自己並非對貝比魯斯有意見，而是大谷翔平實在太特別，而且現在大聯盟選手的競爭程度遠高於80多年前。

賈斯提斯接受《TMZ Sports》訪問時說：「在貝比魯斯打球的年代，只需面對單一族群的球員，當時不用與『黑人 聯盟（Negro Leagues）』球員比賽，也沒有亞洲、拉丁選手。」現在的大聯盟聚集各種族的世界頂尖好手，挑戰更大。

賈斯提斯表示，自己並沒有討厭貝比魯斯，對他依舊展現最高敬意，但自己確實更「偏愛」大谷翔平。

攤開貝比魯斯成績，在他長達22年的大聯盟生涯中，平均打擊率.342、上壘率.474，長打率.690則為美國 職棒紀錄，敲出可怕的714轟，2214分打點、123次盜壘成功。投手部分則僅有10年的出賽紀錄，累計出賽163場成績94勝46敗，防禦率2.28，並有過17次完封，送出441次保送和488次三振。

大谷翔平截至目前將近4年的大聯盟生涯中，平均打擊率.269、上壘率.350、長打率.546，並有87轟、235分打點及48次盜壘成功。投手端共出賽30場，拿下12勝4敗，防禦率3.35，投出69次保送、186次三振。

雖然大谷翔平的帳面成績不如這位「上古神獸」，不過他目前以40轟獨居全壘打王，本季擔任投手也拿下8勝，防禦率僅2.79，大谷是否能「破繭而出」像貝比魯斯一樣長時間在投打兩端表現穩定，值得期待。