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MLB／金鶯19連敗接近美聯最爛 面對大谷登板還有苦頭

記者藍宗標／綜合報導
菜鳥投手衛金斯。（路透）
菜鳥投手衛金斯。（路透）

金鶯隊24日在巴爾的摩主場對天使隊展開3連戰首戰，28歲菜鳥投手衛金斯（Spenser Watkins）先發兩局狂失8分，終場8：14落敗，從4日不敵洋基隊開始，苦吞19連敗，離美聯最多連敗紀錄只差兩場。

天使今天揮出19支安打，中外野手馬許（Brandon Marsh）包辦4安，左外野手歐戴爾（Jo Adell）也有5支2、4分打點，先發9棒都有安打紀錄，除了開路先鋒大谷翔平之外，全部都有兩支安打以上。

大谷4打數1安打，被三振、保送各兩次，連續5戰未開轟，本季全壘打數停留在40支，仍是大聯盟唯一40轟打者，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）對白襪隊之戰也是4支1、未開轟，以36轟排名第2。

衛金斯再過3天就滿29歲，7月3日大聯盟初登板，以中繼身分對天使投1局無失分，接下來調上先發，投出2連勝後連吞6敗，包括本月出賽5場全敗。

他今天只投兩局被揮出7支安打，失8分都是自責分，投出生涯最慘內容，本季防禦率從5.63升到7.07，金鶯已接近1988年自己創下的21連敗紀錄，不但是隊史、也是美聯史上最差。

皇家隊曾在2005年吞下19連敗，金鶯今天追平，兩隊並列大聯盟近17季最慘紀錄；值得一提的是，金鶯本季對戰天使4戰全敗，大谷明天將登板先發，挑戰本季第9勝，金鶯打線恐怕還有苦頭。

大谷本季戰績8勝1敗、防禦率2.79，目前單季8勝、7連勝都是個人生涯最佳紀錄，25日將是生涯首次對決金鶯。

天使 皇家 大谷翔平

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