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棒球／外野螢幕秀「關係結束了」球迷當3千人面提分手

體育新聞組／綜合報導
小聯盟球場出現球迷透過電子看板提分手的奇景。（取材自推特）
小聯盟球場出現球迷透過電子看板提分手的奇景。（取材自推特）

球迷們不時會在球場看到浪漫求婚的橋段，但在球場當眾「被分手」的你有看過嗎？近日有美國球迷在小聯盟球場透過外野的LED大螢幕直接告訴另一半：「這段關係結束了。」

分手的方式百百種，可能是打電話、傳訊息或當面談等，然而美國有位球迷絲毫不留情面，透過球場的電子看板向女友提「分手」。事情發生在印地安人2A亞克朗橡皮鴨（Akron RubberDucks）對上國民2A哈里斯堡參議員（Harrisburg Senators）的比賽中，第7局與第8局間的空檔外野大螢幕秀出：「亞莉莎，這段關係結束了──提姆。（Alyssa, this relationship is OVER.－Tim）」

根據《Yahoo Sports》指出，當晚有3160位球迷到場。該畫面被《ESPN》節目製作人上傳推特後也引起熱烈討論，有網友找出當時的影片，並還原當時情況，電子大螢幕上會秀出球迷事先投稿的字句，內容通常都是祝某某某生日快樂、歡迎某某某到場等，當中突然出現「提姆先生」提出的分手也不免令人錯愕，尤其是被分手的「亞莉莎小姐」。

美國 推特 參議員

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