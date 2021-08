棒球／外野螢幕秀「關係結束了」球迷當3千人面提分手

球迷們不時會在球場看到浪漫求婚的橋段,但在球場當眾「被分手」的你有看過嗎?近日有美國 球迷在小聯盟球場透過外野的LED大螢幕直接告訴另一半:「這段關係結束了。」

分手的方式百百種,可能是打電話、傳訊息或當面談等,然而美國有位球迷絲毫不留情面,透過球場的電子看板向女友提「分手」。事情發生在印地安人2A亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)對上國民2A哈里斯堡參議員 (Harrisburg Senators)的比賽中,第7局與第8局間的空檔外野大螢幕秀出:「亞莉莎,這段關係結束了──提姆。(Alyssa, this relationship is OVER.-Tim)」

根據《Yahoo Sports》指出,當晚有3160位球迷到場。該畫面被《ESPN》節目製作人上傳推特 後也引起熱烈討論,有網友找出當時的影片,並還原當時情況,電子大螢幕上會秀出球迷事先投稿的字句,內容通常都是祝某某某生日快樂、歡迎某某某到場等,當中突然出現「提姆先生」提出的分手也不免令人錯愕,尤其是被分手的「亞莉莎小姐」。

Imagine getting broken up like this pic.twitter.com/2jnzqYqueN