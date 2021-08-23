MLB／卡布雷拉加入「500轟」俱樂部 史上第28人

卡布雷拉達成歷史性的500轟里程碑。（路透）

38歲老虎強打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）在22日客場挑戰藍鳥的比賽中，敲出生涯第500發全壘打，成為大聯盟「500轟俱樂部」的第28位成員，也是第一位完成此壯舉的委內瑞拉球員。

卡布雷拉是大聯盟史上，第六位敲出500發全壘打的外籍球員。對上藍鳥左投馬茲（Steven Matz），他將球送出中右外野全壘打牆將比分追成1：1平手，最終老虎在延長賽11局以5：3獲勝。而馬茲也成為第345位遭卡布雷拉敲出全壘打的投手。

卡布雷拉表示：「這發全壘打讓我們追平比分，來得正是時候。這一轟很重要，因為我們勢在必行，希望贏得系列賽的勝利。」

繞過壘包時，羅傑斯中心1萬4685名觀眾起立鼓掌向他致敬；與隊友慶祝後，他也再度走出休息區，舉起頭盔向球迷致意。

今年是卡布雷達生涯第19個球季，他在2003年6月20日，對坦帕灣魔鬼魚敲出生涯第一發全壘打。500轟之路相當漫長，2016年球季結束時，他已累計446轟，該季是他第10個30轟球季。但接下來受到傷病與年紀影響，他沒有一個球季敲出超過16轟。

而在他的第499轟和500轟之間，更間隔了31個打數。第500發全壘打，是他今年球季的第13發。目前卡布雷拉生涯平均打擊率仍高達3成11，在500轟俱樂部的28名成員中高居第五。

卡布雷拉生涯有41場比賽敲出雙響砲，兩場比賽三響砲。他對克里夫蘭印地安人敲出50發全壘打，現已退休 的投手休斯（Phil Hughes）是他球棒底下最慘受害者，被敲出七轟；此外，他生涯也敲出七發再見全壘打。目前卡布雷達生涯已累計2955發安打，將繼續朝著3000安邁進。