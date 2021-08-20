MLB／40轟、8勝…不只MVP 大谷要搶美聯塞揚獎

天使隊大谷翔平18日投打俱佳，不僅先發勝投，八局還打全壘打。（Getty Images）

天使 隊日籍球星大谷翔平 ，18日對老虎隊之戰展現高水準「二刀流」功力，不但先發8局失1分，以優質內容奪下本季第8勝，還在8局上轟出陽春砲，成為大聯盟本季首位40轟打者，帶領天使3：1獲勝，總教練麥登直言，美聯塞揚獎得主應該好好考慮大谷。

天使作客底特律，大谷在三連戰第二戰成為「最佳男主角」，用90球完成8局任務，被揮出6支安打，飆出8次三振，唯一失分是5局下被老虎7棒卡斯楚轟出陽春砲，成為天使本季首位8勝投手，戰績升至8勝1敗。

大谷最近11場先發奪下7勝，單季8勝、7連勝都是個人生涯新高；這是他本季18場先發任務中，第五場未出現保送的比賽，近六場先發平均防禦率只有1.58，本季防禦率也降到2.79。

麥登早就多次點名大谷是美聯MVP熱門人選，現在更加碼美聯塞揚獎，強調他一直是各種紀錄的焦點，全部都可被列為競爭人選。

本場天使打完前七局2：1領先，大谷8局上砲轟老虎中繼投手西斯奈羅，右外野430英尺陽春砲，本季第40轟締造隊史左打單季最多轟紀錄，也是美聯從1973年採用指定打擊制後，第四位在一場比賽至少投滿8局，還轟出全壘打的球員。

麥登表示，大谷在比賽後半段愈投愈好，5局下失控滑球挨轟後，也想討回分數，8局上就轟出大號全壘打，真是非常獨特的運動員 。

大谷投到第6局之後，已經有些疲累，麥登未讓他挑戰生涯首場完投勝，大谷也接受教練團的調度；賽後談到8局上關鍵陽春砲，鞏固球隊勝利，他說：「因為還不確定會不會再上場，當時只想打下保險分，這一分對我和球隊都很重要。」