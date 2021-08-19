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MLB／用「亞洲腔」評大谷翔平 254勝球評下場慘了

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

老虎隊退役名將、生涯254勝投手莫里斯（Jack Morris）模仿亞洲腔調，在電視轉播講出對決大谷翔平「要非常非常小心」，引發不少球迷反彈，他雖立刻道歉，轉播單位Bally Sports Detroit 仍對這位名人堂球員祭出無限期停播，希望平息眾怒。

天使隊作客底特律對老虎進行3連戰，兩隊昨天首戰打到6局上，電視主播詢問如何對付大谷時，擔任球評的莫里斯刻意用亞洲口音說要非常小心，大谷在這個打席被故意四壞球保送。

莫里斯這個舉動引發軒然大波，造成球迷大反彈，他也知道事情大條，比賽打到第9局時做出澄清，強調沒有刻意冒犯之意，也要對亞裔族群道歉。

Bally Sports Detroit今天發出聲明，對莫里斯「極其失望」，完全無法容忍任何帶有偏見、歧視的行為，電視台對他的失當評論深深致歉。

老虎球團同樣發出聲明，對莫里斯的言論極度失望，強調完全支持電視台的決定。

莫里斯現年66歲，生涯18年有14年效力老虎，投出198勝，1994年從印地安人隊退休，生涯曾經兩度拿下美聯勝投王、1次三振王，也在老虎、雙城、藍鳥隊都拿過世界大賽冠軍。

亞裔 大谷翔平 退休

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