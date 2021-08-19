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MLB／大谷翔平屠虎奪第8勝 同場加碼第40轟出爐

記者藍宗標／綜合報導
天使隊「二刀流」大谷翔平18日對戰老虎隊，先發8局失1分，以優質內容奪下本季第8勝。（美聯社）
天使隊「二刀流」大谷翔平18日對戰老虎隊，先發8局失1分，以優質內容奪下本季第8勝。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平18日對戰老虎隊，再度展現驚人的投打能力，不但先發8局失1分，以優質內容奪下本季第8勝，還在8局上轟出陽春砲，成為大聯盟本季首位40轟打者，天使終場3：1獲勝。

大谷相隔6天再度登板先發，被揮出6支安打，唯一失分是在5局下被卡斯楚（Willi Castro）轟出右外野陽春砲，投90球完成8局任務，飆出8次三振，成為天使本季首位8勝投手，戰績8勝1敗、防禦率2.79。

大谷從從6月5日投贏水手隊開始，最近11場先發奪下7勝，本季戰績升至8勝1敗、防禦率2.79，單季8勝、7連勝都是個人生涯新高。

天使今天首局就靠厄普頓（Justin Upton）兩分砲取得領先，5局下雖被老虎追回1分，但大谷有效壓制對方打線，讓天使保持領先，老虎始終無法超前比數。

值得一提的是，大谷此役又包辦投打任務，擔任天使開路先鋒，合計4打數1安打、被三振1次；他在8局上面對老虎第2任投手西斯奈羅（Jose Cisnero），轟出430英尺右外野陽春砲，本季第40轟出爐，不但大聯盟全壘打王愈坐愈穩，也締造隊史左打單季最多轟紀錄。

老虎38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）4打數1安打，吞下1次三振，生涯全壘打數停頓在499支。

天使隊「二刀流」大谷翔平8局上轟出陽春砲，隊友為他慶賀。（Getty Image...
天使隊「二刀流」大谷翔平8局上轟出陽春砲，隊友為他慶賀。（Getty Images）

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