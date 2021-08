MLB／模仿「亞洲口音」評論大谷翔平 名人堂投手被罵爆

天使 隊17日作客老虎主場,底特律轉播單位在評論大谷翔平 的表現時卻語帶歧視,在推特 上引發騷動,這也使得該球評趕緊在比賽途中道歉。

老虎主場轉播單位邀請名人堂球員莫里斯(Jack Morris)擔任球評,在被問及若自己是投手,會怎麼面對大谷時,說出了「會非常非常小心(very very careful)。」卻同時模仿了亞洲人的口音,引爆爭議。

影片遭到網友剪輯上傳推特,到了9局莫里斯才發現大事不妙,他趕緊在節目上表示:「如果我剛才的發言冒犯到了你,尤其是亞洲人,我誠摯的向你們道歉。」

Well sure looks like it’s time for the bi-annual firing in the @Tigers TV booth as Jack Morris 1) does some kind of mocking Asian accent while describing Ohtani; and 2) issues a pathetic “sorry if YOU were offended” non-apology apology #HitTheRoadJack pic.twitter.com/qwWk0pjKoG