MLB／官網列本季8大驚奇…投手大谷居全壘打王

大谷翔平本季的表現，堪稱史詩級現象。（路透）

大谷翔平 日前先發首打席就敲出本季第39轟，成為天使隊史左打紀錄。而大聯盟專欄作家卡斯特羅文斯（Anthony Castrovince）正好撰文列出8項在季前沒有人能預料的事，其中一項就與大谷翔平有關──投手暫居全壘打王。

卡斯特羅文斯表示，要寫出投手是全壘打王領先者這句話依舊相當荒謬，「不要正常化大谷翔平正在做的事情，因為這並不正常。」不管人們喜不喜歡大谷，他認為根本沒有人想過有人可以在棒球最高殿堂擔任投打二刀流選手。

文章指出，自黑人聯盟與貝比魯斯（Babe Ruth）後，就再也沒有人能整季維持平均的投、打水準，而這是件「超現實且詭異」的事情。

但大谷翔平不只是個平均的打者與投手，若將他的攻擊指數（OPS）與防禦率（ERA）標準化，數值將來到166與159，這代表他比聯盟平均的打者還要好上66%、比投手好上59%。此外，大谷翔平還在明星賽中參加全壘打大賽，隔天又擔任美聯先發投手與首棒打者，卡斯特羅文斯就說，史瓦伯（Kyle Schwarber）在明星賽的一句話說得很好：「這傢伙真是太瘋狂了。」

卡斯特羅文斯列出的8項在季前沒有人能預料的事分別為：巨人的戰績是全聯盟最佳、投手暫居全壘打王、金鶯隊穆林斯（Cedric Mullins）會是全明星、紅人隊沃托（Joey Votto）與巨人隊波西（Buster Posey）有機會競爭國聯MVP、白襪隊左投洛登（Carlos Rodon）表現驚人、費城 人隊惠勒（Zack Wheeler）有機會衝擊塞揚獎、雙城隊表現不佳、普侯斯（Albert Pujols）在道奇 打球。