我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵神學士攻勢 阿富汗內政部宣布：將和平轉移政權

神學士已包圍喀布爾「暫不進城」 政府軍逃命只剩機場

MLB／去年還在當水電工 響尾蛇的他驚奇投出無安打比賽

記者陳宛晶／綜合報導
響尾蛇投手吉伯特14日在大聯盟場上投出無安打比賽。（路透）
響尾蛇投手吉伯特14日在大聯盟場上投出無安打比賽。（路透）

去年小聯盟球季因疫情而整季取消，投手吉伯特（Tyler Gilbert）沒球可打，跟著父親學當水電工，14日在大聯盟場上投出無安打比賽，他的父親在現場見證也淚流滿面，吉伯特賽後跟父親說聲抱歉，「老爸，無意冒犯，可是比起拉電線，我還是比較喜歡打球。」

響尾蛇14日以7：0完封教士隊，今年8月才升上大聯盟的吉伯特，在生涯第4場出賽、第1場先發，就以102球投完9局，沒被敲出安打，另有5次三振、3次保送，成為史上第4位初先發就是無安打比賽的球員，也是近68年來第一人。

吉伯特在2015年選秀第六輪獲費城人隊挑選，去年2月被交易到道奇隊，但因小聯盟整季取消，他的出賽紀錄在去年空白了整季，吉伯特為了維繫收入，夏天跟著父親學做水電。

吉伯特未在道奇體系留下出賽紀錄，去年季後又在規則五選秀被響尾蛇選中，8月3日升上大聯盟，就在今天寫下驚奇一頁。

「這感覺很奇怪，我甚至一點都不覺得緊張，也不知道原因。」吉伯特表示，「我就只是持續上場，做好自己份內的事，從賽前到比賽開始，我真的一點都不緊張，直到第8局只用3球搞定，我才開始感覺好像有什麼事情要發生。」

教士成為無安打比賽的苦主，總教練丁格勒（Jayce Tingler）說：「必須向吉伯特脫帽致意，這對他來說是特別的一晚。」他坦言，如果能成為創造無安打比賽的一方，這場比賽當然會有趣很多，今晚對教士來說是失望的一晚，「打得強勁的球都找人，或是被上演美技。」

響尾蛇投手吉伯特14日在大聯盟場上投出無安打比賽，隊友湧上慶賀。（Getty I...
響尾蛇投手吉伯特14日在大聯盟場上投出無安打比賽，隊友湧上慶賀。（Getty Images）

道奇 費城 疫情

上一則

美網／約帥達成年度大滿貫？賭盤看好

延伸閱讀

MLB／大谷翔平第39轟 追平隊史左打紀錄

MLB／大谷翔平第39轟 追平隊史左打紀錄
MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB

MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB
女醫芭比向AZ研發者致敬 盼激勵女孩踏上科學路

女醫芭比向AZ研發者致敬 盼激勵女孩踏上科學路
東奧棒球美國擊敗韓國 與日本搶金牌

東奧棒球美國擊敗韓國 與日本搶金牌

熱門新聞

美國女子排球隊8日拿下東京奧運金牌，球員們開心慶祝。(路透)

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

2021-08-08 03:40
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

2021-08-09 04:45
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠 舊金山飛上海 隔離第三天檢測陽性

2021-08-06 23:31
東京奧運閉幕式，台上眾人手比出心形。(美聯社)

東奧閉幕／「謝謝東京」 2024花都巴黎見

2021-08-08 09:15
美國男籃奧運四連霸。（路透）

東奧閉幕／美國保住金牌榜第1 這些選手功不可沒

2021-08-08 08:00
「女飛魚」美國女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用之後，恐將繳稅4萬4000元。美聯社

「女飛魚」雷德基奧運滿載而歸 恐將繳稅四萬餘元

2021-08-11 10:41

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診