MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB

傑克森已效力過14支大聯盟隊伍，為全聯盟之最。（美聯社）

棒球重返東京奧運 項目，由新秀及老將組成的美國 隊奪下銀牌，陣中老將傑克森（Edwin Jackson）自資格賽起就參與球隊，奧運期間也登板3.2局，奧運結束後，若他再返大聯盟加盟新球隊，他將突破自己原先所保持的「效力最多大聯盟球隊」紀錄。

奧運結束後，仍是自由球員的傑克森被媒體問到重返大聯盟的可能性，他表示持開放態度。而若他成功重返大聯盟舞台，他將很有機會突破自己「球衣蒐集」紀錄。因為傑克森生涯已效力過14支大聯盟球隊，為大聯盟最多紀錄，如果有新東家願意與他簽約，他將效力大聯盟半數球隊。

即將滿38歲的傑克森，2018年還曾是運動家先發輪值一員，隔年轉效力藍鳥和老虎，而這也是他上一次在大聯盟出賽，共投了67.2局，防禦率是偏高的9.58，原因是他太容易挨轟，他單季被擊出23發全壘打，挨轟率在投滿50局的投手中為第2高。

去年傑克森和響尾蛇簽約，但受疫情 影響小聯盟賽事未開打，後來響尾蛇也將他解約，在這之後他就一直是自由球員。而他的美國隊隊友中，後援投手羅伯森（David Robertson）、內野手弗瑞茲爾（Todd Frazier）都是曾效力大聯盟多年的名將，目前也都沒有合約。