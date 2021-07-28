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MLB／大谷7局好投奪第5勝 教頭喜歡他球衣髒兮兮

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平「雙刀」出賽，奪下本季第五勝，還有安打、打點、盜壘進袋。（美聯社）
大谷翔平「雙刀」出賽，奪下本季第五勝，還有安打、打點、盜壘進袋。（美聯社）

大谷翔平「雙刀」出賽，果然又忙得滿場飛奔，26日繳出7局、失1分，他的全場最後1球用100哩火球賞出三振，天使終場以6：2擊敗洛磯隊，大谷翔平取得本季第5勝，還有安打、打點、盜壘進袋，總教練麥登（Joe Maddon）看到他的球衣髒兮兮就很開心。

影音來源：YouTube

大谷先發7局共用99球，被敲5安打、失1分，第7局以100哩直球讓努尼耶茲（Dom Nunuz）揮空三振，是他此役的第5K，本季投球三振數正好達到100K。

「打者翔平」4打數敲出1安打、吞下2K，首局在隊友佛列契（David Fletcher）失誤上壘、暴投推進後，他在得點圈有人的打擊建功，敲出安打、帶有1分打點，先幫「投手大谷」打分數。

大谷上壘後蠢蠢欲動，洛磯投手馬奎茲（German Marquez）5度牽制阻擋不了他的盜壘慾望，大谷跑出本季第14盜，瓦許（Jared Walsh）補上安打、追加1分，天使取得2：0領先。

第2局再上投手丘時，大谷的球衣髒兮兮，和其他投手很不一樣，球衣的骯髒程度和他在壘間的活躍成正比，麥登笑說：「他看起來髒兮兮的，我覺得這很棒。」

大谷帶著2：1領先、勝投資格退場，梅菲爾德（Jack Mayfield）7局下的兩分砲讓他的勝投更篤定。

大谷以投手身分在第1局就有安打、打點、盜壘，前一次在美聯球場出現這樣的紀錄，要追溯至1970年4月26日雙城隊的提安特（Luis Tiant），而美聯在1973年起引進指定打擊制度。

大谷翔平 天使 投資

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