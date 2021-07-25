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MLB／大谷翔平不說謊 第35轟打左投早跟教頭預告過

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平25日對戰雙城隊時，轟出本季第35支全壘打。（路透）
大谷翔平25日對戰雙城隊時，轟出本季第35支全壘打。（路透）

大谷翔平講話最實在，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）今天賽後透露，「他前幾天才剛跟我說，他現在看左投看得很清楚。」此役大谷面對左投開轟，本季第35轟出爐。

天使今天以6：2擊敗雙城隊，得力於大谷在第6局狙擊85哩滑球打出超前兩分砲，苦主為後援左投庫隆比（Danny Coulombe）。

大谷在明星賽後的成績明顯下滑，是否受到影響一直備受矚目，24日因天使面對左投哈普（J.A. Happ），順勢讓他休兵一天，但大谷很不安份，麥登說：「就是在我讓他休息的那一天，他說他現在看左投看得很清楚。」

這發全壘打是大谷本季對左投敲出的第12轟，在大聯盟僅次於運動家隊歐森（Matt Olson）的15轟。

麥登表示，「我不能讓大谷累壞，他明天還要投球，他已經打了整個禮拜、而且天氣很熱，就在我們讓他休息1天後，他又準備好大展身手了。」他明天將在主場面對洛磯先發投球，麥登表示：「我們計畫讓他同場投、打，但我會再跟他本人確認。」

大谷在第8局、三壘有人的打席被故意保送上壘，儘管雙城是主場球隊，但球迷倒戈對雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）開噓，麥登笑說：「我也被噓了啊！但波德利那是正確的決定。」

大谷隨後跑出本季第13盜，對手連傳都沒得傳，這也是他生涯第10場單場開轟又盜壘的比賽。麥登樂見他在場上如此活躍，「他看起來很有活力，看他跑得那麼順真的很棒。」

天使 大谷翔平

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