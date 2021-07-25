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MLB／大谷翔平擊出本季第35轟 全壘打數領先聯盟群雄

中央社／明尼亞波利斯25日綜合外電報導
大谷翔平擺脫明星賽後的低潮，25日擊出球飛行距離414英尺（約126公尺）的本季第35轟，助球隊以6比2擊敗明尼蘇達雙城。 中央社
大谷翔平擺脫明星賽後的低潮，25日擊出球飛行距離414英尺（約126公尺）的本季第35轟，助球隊以6比2擊敗明尼蘇達雙城。 中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平擺脫明星賽後的低潮，今天擊出球飛行距離414英尺（約126公尺）的本季第35轟，助球隊以6比2擊敗明尼蘇達雙城。

據大聯盟官網，這場比賽來到6局上，1出局後輪由大谷翔平站上打擊區，面對後援左投庫隆比（Danny Coulombe）投出的時速85.3英里滑球，大棒一揮擊出球落在右外野看台的本季第35支全壘打，助天使以3比2取得領先。

報導說，這也是大谷翔平本季面對左投擊出的第12 支全壘打，而他面對左投的打擊率優於對決右投。

據大聯盟官方數據系統Statcast，大谷翔平的這支全壘打球飛行414英尺落地，「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，球飛出的瞬間球速）時速112.6英里（時速約181公里）。

大谷翔平再度開轟前，23日的比賽他並未排入先發打序，並且過去6場比賽有點陷入低潮，打擊率只有1成67，包括分別擊出1支全壘打與二壘安打，而且被三振14次。

不過他逐漸找回打擊手感，包括24日天使2比1擊敗雙城的比賽中，他擊出兩支二壘安打，今天則是3打數兩安包括1支全壘打，並且獲得故意四壞保送。

而天使明天回到主場與科羅拉多洛磯的對壘，將由他挑戰本季第15度先發主投。

大谷翔平 天使 美國

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