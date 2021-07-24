MLB／克利夫蘭隊不再稱印第安人 改名「守護者」

守望者隊名取自Lorain-Carnegie橋上著名的裝飾藝術雕像。（Getty Images）

克利夫蘭的美國 職棒大聯盟（MLB ）球隊宣布將更名為「守護者隊」（Guardians，暫譯），放棄一個多世紀以來一直被認為具有種族歧視 性的名字。

奧斯卡獎得主湯姆漢克斯（Tom Hanks）在推特上以一段影音宣布了這個改變。湯姆漢克斯在演藝生涯早期曾在克利夫蘭工作，並主演女子棒球電影「紅粉聯盟」（A League of Their Own）。

使用「守望者」（Guardians）這個隊名是源自位於Lorain-Carnegie橋上著名的裝飾藝術雕像，該橋橫跨凱霍加河（Cuyahoga），聯結克利夫蘭市中心與該市時尚的俄亥俄城街區。這些雕像被稱為「交通守護者」（Guardians of Traffic）。

該球團23日早上推文宣布更換自1915年來使用的「印第安人」隊名。長期以來該隊一直面臨來自當地和全美社運人士的壓力，要求放棄「印第安人」這個名字，批評人士指稱這個名字具種族歧視性。

該隊沒有說明新隊名何時生效，然而MLB.com報導將自下個球季起適用。該隊目前在美聯中區排名第二。

MFL的華盛頓隊團去年取消原隊名，因其被視為對美洲原住民的侮辱，且遭企業強烈抵制。球隊臨時改名「華盛頓隊」，上個賽季以這個名字出賽；2021年球季也將繼續採用。《華盛頓郵報》本月初報導，該隊的新名稱和標誌將於2022年初公佈。

去年12月，克利夫蘭棒球隊就宣布將在2021賽季結束後更名，有些人認為此舉動作太慢。美國原住民社運人士在球隊體育場外的抗議多年來司空見慣，尤其是在開幕戰時。

該球團在2018賽季結束後就停用其長期的「瓦胡酋長」（Chief Wahoo）標誌。MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）當時表示它「不再適合在大聯盟的現場使用」。

球團在貼文中解釋了「守護者」這個名字：「保護，守望，防守。對於克利夫蘭人來說，這是一種生活方式。我們一起為我們的信仰而戰。如果我們被擊倒，我們會彼此扶攜並繼續戰鬥。我們堅韌不拔，勤奮工作，忠於這座城市和彼此。這就是成為克利夫蘭守護者隊的意義所在。」

克利夫蘭棒球隊成立於1901年，為美聯創始8隊之一，當時它被稱為藍鳥隊（Bluebirds）。次年賽季改名為野馬隊（Broncos），然後從1903年到1914年被稱為克利夫蘭納普隊（Naps），以紀念球員兼教練納普·拉喬伊（Nap Lajoie）。在拉喬伊被交易後，它更名為現在的名字。