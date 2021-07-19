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MLB／玻璃體質…巴克斯頓續約價 雙城開不高

體育新聞組／綜合報導
雙城7000萬美元想留巴克斯頓。（Getty Images）
雙城7000萬美元想留巴克斯頓。（Getty Images）

據「The Athletic」權威記者羅森索（Ken Rosenthal）推特爆料，MLB雙城隊已經對陣中「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）開出一張7000萬元的延長合約報價，詳細年限還不明，希望他能繼續留在球隊，若最後遭到拒絕，戰績不佳的雙城或將尋求交易。

羅森索在文中指出，健康的巴克斯頓是MVP等級的球員，由於跑、打、守皆有聯盟頂尖的水準，生涯之初被球迷稱為媲美楚奧特（Mike Trout）的「黑鱒」，本季他也繳出過人成績，但卻只收到7000萬美元的報價，其實事出有因。

巴克斯頓生涯最大的問題是健康度，目前7年的大聯盟生涯僅有1年的出賽場數達到140場，其餘連100場都不到，本季傲人成績的背後其實也僅有27場的出賽數撐腰，身體素質實在異常脆弱。

文中提到，雙城考量到其玻璃的體質，才開出這張附帶許多激勵獎金與伸縮條款的「保底」7000萬元合約，簡直是量身打造，希望他能保持健康穩定出賽。

若這張合約最後遭到拒絕，本季戰績不佳的雙城也不排除交易的可能性，記者海曼（Jon Heyman）透露，若最終走上交易一途，急欲補強內野防線的費城人會是有力的競爭者之一。

費城 推特 MLB

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