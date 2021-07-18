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MLB／比賽中驚傳槍聲 塔提斯衝上觀眾席救家人

記者陳宛晶／綜合報導
塔提斯在內的教士球員，衝上觀眾席將家人帶到休息室內，目前已傳出四人槍傷。（美聯社）
塔提斯在內的教士球員，衝上觀眾席將家人帶到休息室內，目前已傳出四人槍傷。（美聯社）

國民隊17日在主場與教士隊之戰，比賽中驚傳場外槍聲，球員、球迷都陷入恐慌，包括塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在內的教士球員，衝上觀眾席將家人帶到休息室內，目前已傳出四人槍傷。

此役打到6局上剛結束，場外傳來好幾聲槍響嚇壞全場，主場播報表示槍擊事件發生在場上，目前情況已經獲得控制，但球員保護家人心切，紛紛進入觀眾席帶家人進入休息室躲避，也使得部分球迷跟進衝入場內，大批球迷則往出口逃竄。

國民官方推特發布留言：「國民主場三壘側出口傳出槍擊事件，建議球迷從中外野、右外野出口離場，我們將會持續與執法單位合作，儘速提供相關資訊。」

球團也在隨後宣布比賽延賽，將於明天當地時間下午1時繼續進行，結束後的25到45分鐘內繼續打原定明天進行的賽事，兩戰都是9局賽事。

當地警方證實，槍擊事件發生在國民球場外，4人受傷，調查還在持續進行中。

槍擊 推特

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