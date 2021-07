MLB／比賽中驚傳槍聲 塔提斯衝上觀眾席救家人

國民隊17日在主場與教士隊之戰,比賽中驚傳場外槍聲,球員、球迷都陷入恐慌,包括塔提斯(Fernando Tatis Jr.)在內的教士球員,衝上觀眾席將家人帶到休息室內,目前已傳出四人槍傷。

此役打到6局上剛結束,場外傳來好幾聲槍響嚇壞全場,主場播報表示槍擊 事件發生在場上,目前情況已經獲得控制,但球員保護家人心切,紛紛進入觀眾席帶家人進入休息室躲避,也使得部分球迷跟進衝入場內,大批球迷則往出口逃竄。

Players, including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7

國民官方推特 發布留言:「國民主場三壘側出口傳出槍擊事件,建議球迷從中外野、右外野出口離場,我們將會持續與執法單位合作,儘速提供相關資訊。」

球團也在隨後宣布比賽延賽,將於明天當地時間下午1時繼續進行,結束後的25到45分鐘內繼續打原定明天進行的賽事,兩戰都是9局賽事。

當地警方證實,槍擊事件發生在國民球場外,4人受傷,調查還在持續進行中。

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2