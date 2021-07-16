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MLB／重新定義「最有價值」…媒體評大谷當美聯MVP

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平本季繳出優異的二刀流成績，獲專業球評肯定。（路透）
大谷翔平本季繳出優異的二刀流成績，獲專業球評肯定。（路透）

日籍球星大谷翔平本季繳出優異的二刀流成績，不僅擔任天使陣中一號先發，33發全壘打更是傲視群雄，令他成為眾所矚目的焦點。「CBS SPORTS」在季中舉辦年度MVP票選，記者一致通過大谷翔平當選美聯MVP。

「CBS SPORTS」今年由五名專欄作家及記者進行大聯盟各獎項的票選，評選的獎項有年度MVP、新人王、塞揚獎及最佳教練。

大谷翔平上半季以33轟獨占大聯盟全壘打王寶座，打破原先由松井秀喜保持的日本人單季最多轟紀錄，也是個人生涯新高，另有70分打點、12次盜壘成功，打擊率2成79。投手端大谷先發出賽13場，成績4勝1敗，並送出87K，防禦率3.49。投、打、跑皆有優異表現，因而讓大谷獲得媒體的青睞，一致通過將大谷選為美聯年度MVP。而呼聲也很高的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則被五位媒體評為第二名。

參與投票的專欄作家Mike Axisa更大讚大谷翔平重新定義了年度「最有價值」球員的意義，他是這項運動最棒的選手，今年無人能出其右。

國聯MVP由教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）拔得頭籌，美聯塞揚獎得主為白襪投手林恩（Lance Lynn），國聯則是大都會隊強投狄葛隆（Jacob deGrom），而兩聯盟的年度最佳新人分別為遊騎隊強打者賈西亞（Adolis García）和馬林魚隊投手羅傑斯（Trevor Rogers），紅襪隊主帥柯拉（Alex Cora）和巨人隊教頭凱普勒（Gabe Kapler）則獲選年度最佳教練。

大谷翔平 大都會 投票

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