MLB／大谷明星賽太圈粉 克魯茲也要簽名

大谷翔平在明星賽先發拿下勝投。（路透）

第一次參加大聯盟明星賽，大谷翔平 用「二刀流」創下史上第一人紀錄，一口氣與鈴木一朗、野茂英雄兩位前輩比肩，隨著美聯以5：2獲勝，還帶走勝投做紀念。

大谷13日在明星賽以先發投手兼第一棒指定打擊出賽，一局上先進打擊區，一局下再登板投球，「投手大谷」用14球連續解決三人，投完一局無失分。

「一局限定」下，大谷面對亞瑞納多時催出100哩球速，他說：「不用考慮後面局數，所以我就全力催下去。」甚至原本想要全部三振，但對手擊球率高，他也只能說：「好打者很多。」

美聯明星隊總教練凱許為了大谷申請修改規則，大谷退下投手丘後，還能繼續上場打擊，不過多爭取到的打席也敲滾地球，「打者翔平」總計兩打數無安打。

大谷表示，這次明星賽感覺相當棒，「這是我職業生涯最棒的經驗，也是最難忘的一次。」即便來到高海拔的洛磯隊主場，低溫 也無法澆熄球迷對他的熱情，在FOX主播巴克（Joe Buck）唱名到他時，全場響起震耳欲聾的掌聲以及歡呼，甚至轉播單位還替他做了專屬動畫，儼然已成為聯盟的新寵兒。

場下大谷也深受明星球員歡迎，他坦言：「剛開始覺得有點可怕，但對話後發現其實大家人都很好。」39歲雙城隊不老重砲克魯茲 （Nelson Cruz）就笑說：「我們都在休息室跟他要簽名，我自己還要到2張簽名照。」

對面國聯的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也給予大谷翔平高評價，「如果有人好奇貝比魯斯的傳說，這傢伙（大谷）正在做一樣的事，希望他能保持健康、持續下去，這對棒球是好事。」