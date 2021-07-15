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MLB／獲選明星賽MVP 小葛雷諾：我想投大谷

體育新聞組／綜合報導
小葛雷諾獲選明星賽MVP。（美聯社）
小葛雷諾獲選明星賽MVP。（美聯社）

大谷翔平在明星賽投打二刀流的表現成為話題焦點，就連獲選MVP的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都說：「我會投給大谷。」

美聯明星隊以5：2擊敗國聯明星隊，大谷翔平先發1局的表現獲得勝投，22歲的小葛雷諾成為史上最年輕明星賽MVP，他在3局敲出一發468呎陽春砲，也是明星賽史上第200轟，5局上滾地球也有1分打點。

小葛雷諾成為大聯盟史上第三對在明星賽開轟的父子檔，前面是老邦茲（Bobby Bonds）與邦茲（Barry Bonds）以及葛瑞菲（Ken Griffey）與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他在領取MVP時也特別感謝父親，「這個獎項要獻給你。」

小葛雷諾也是藍鳥隊史第一位明星賽MVP，他最想回去跟隊友分享，因為出發前史布林格（George Springer）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）跟他說：「你最好拿下MVP，不然乾脆別去了。」

對於隊友大谷翔平的表現，小葛雷諾說：「我會將MVP投給大谷，但我獲選了也很高興。」

大谷翔平

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