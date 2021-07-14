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MLB／明星賽 國聯今年又輸美聯 8連敗了

記者蘇志畬／綜合報導
美聯以5：2擊敗國聯。（路透）
美聯以5：2擊敗國聯。（路透）

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投、打出賽，大谷翔平的初體驗「有趣大於緊張」，只想下次再來玩。

大谷翔平今天擔任美聯隊先發投手兼第一棒、指定打擊，1局下登板，連續解決塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、孟西（Max Muncy）以及亞瑞納多（Nolan Arenado），用14球投出三上三下。

大谷的球速也越飆越快，面對塔提斯投出的第一個速球是96.1哩，到最後一打席面對亞瑞納多飆到100.2哩，他坦言是故意的，「我只要投1局，不用考慮後面局數，所以我就全力催下去。」大谷甚至原本想要全部三振，但對手擊球率高，他也只能說：「好打者很多。」

大谷翔平成為2015年「Statcast」啟用以來，史上第二位在明星賽測出球速達100哩的先發投手，上一任是2018年紅襪隊的塞爾（Chris Sale）。

大谷翔平取得勝投。（路透）
大谷翔平取得勝投。（路透）

體驗明星賽的氣氛，大谷翔平說：「有趣大於緊張，我很想再來參加明星賽，每個環節都很有趣，過去三天的經驗很棒，我想這是目前最直得紀念的經驗，畢竟我還沒打過季後賽世界大賽，或許到時又不同。」

大谷翔平1局投完就讓出投手丘，不過仍持續打擊，2打數分別在1局、3局，都敲出滾地球出局，直到5局才完全退場。

對於明星隊總教練凱許（Kevin Cash）特別為了自己向大聯盟申請修改規則，讓大谷可以投完繼續打，大谷說：「我有聽到凱許跟主席說這件事，我要感謝他讓這件事成真。」

對於成為史上第一位投打二刀流出征明星賽的紀錄，大谷沒有想太多，「第一次參加明星賽，還是在體驗現場氣氛比較多。」連續參加明星賽兩個項目，大谷也坦言：「多少有點疲累。」

大谷翔平 世界大賽 季後賽

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