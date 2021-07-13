MLB／全壘打大賽 阿隆索74轟 成功2連霸

阿隆索完成全壘打大賽衛冕。（路透）

大都會 隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）完成全壘打大賽衛冕，他從首輪破紀錄的35轟就宣示爭冠決心，最終在決勝輪以23轟擊敗金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），成為史上第4位握有2座以上冠軍的球員，未來是否再挑戰第3座？他說：「我還不知道，等著看囉！」

今年賽事在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場舉辦，共進行3輪捉對廝殺產出冠軍，最受矚目的參賽者大谷翔平在首輪經歷二度延長，最終不敵國民隊索托（Juan Soto）。

第一輪阿隆索就搶盡焦點，他是2019年全壘打大賽冠軍，去年明星賽因疫情取消，等於晚了一年來挑戰衛冕，首輪就轟得很霸氣，敲出35轟為8名參賽者最佳成績，讓已盡力追趕敲了28發的皇家 隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）只能扼腕出局。

加上曼西尼以24轟擊敗歐森（Ｍatt Olson）23轟，史托瑞（Trevor Story）以20轟擊敗賈羅（Joey Gallo）19轟，與阿隆索、索托一起進入第二輪。

次輪都由後攻的一方提前勝出，曼西尼先以13轟擊退歐森的12轟，阿隆索以16轟淘汰索托的15轟。

決賽由曼西尼對決阿隆索，曼西尼先敲22轟，後攻的阿隆索贏得輕鬆寫意，時間還沒用完，加時在一波6連轟後，第23轟還沒出牆，他就已經篤定自己贏了，霸氣丟下球棒握拳慶祝。

阿隆索賽後也盛讚曼西尼的表現，認為他是所有球員的典範。曼西尼在去年春訓時被診斷出罹患大腸癌3期，必須即刻投入治療，因此整季未出賽，今年復出上半季出賽83場、敲出16轟，獲邀參加全壘打大賽為賽事添洋蔥，闖進決勝輪寫下佳績。