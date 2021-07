MLB／全壘打大賽 阿隆索74轟 成功2連霸

大都會 隊「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)完成全壘打大賽衛冕,他從首輪破紀錄的35轟就宣示爭冠決心,最終在決勝輪以23轟擊敗金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼(Trey Mancini),成為史上第4位握有2座以上冠軍的球員,未來是否再挑戰第3座?他說:「我還不知道,等著看囉!」

今年賽事在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場舉辦,共進行3輪捉對廝殺產出冠軍,最受矚目的參賽者大谷翔平在首輪經歷二度延長,最終不敵國民隊索托(Juan Soto)。

