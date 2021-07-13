我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉曉波逝世4周年 友人：中國民主關乎世界和平

日最新版防衛白書 首明記台灣局勢對日本安保至關重要

MLB／全壘打大賽 阿隆索74轟 成功2連霸

記者陳宛晶／綜合報導
阿隆索完成全壘打大賽衛冕。（路透）
阿隆索完成全壘打大賽衛冕。（路透）

大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）完成全壘打大賽衛冕，他從首輪破紀錄的35轟就宣示爭冠決心，最終在決勝輪以23轟擊敗金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），成為史上第4位握有2座以上冠軍的球員，未來是否再挑戰第3座？他說：「我還不知道，等著看囉！」

今年賽事在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場舉辦，共進行3輪捉對廝殺產出冠軍，最受矚目的參賽者大谷翔平在首輪經歷二度延長，最終不敵國民隊索托（Juan Soto）。

第一輪阿隆索就搶盡焦點，他是2019年全壘打大賽冠軍，去年明星賽因疫情取消，等於晚了一年來挑戰衛冕，首輪就轟得很霸氣，敲出35轟為8名參賽者最佳成績，讓已盡力追趕敲了28發的皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）只能扼腕出局。

加上曼西尼以24轟擊敗歐森（Ｍatt Olson）23轟，史托瑞（Trevor Story）以20轟擊敗賈羅（Joey Gallo）19轟，與阿隆索、索托一起進入第二輪。

次輪都由後攻的一方提前勝出，曼西尼先以13轟擊退歐森的12轟，阿隆索以16轟淘汰索托的15轟。

決賽由曼西尼對決阿隆索，曼西尼先敲22轟，後攻的阿隆索贏得輕鬆寫意，時間還沒用完，加時在一波6連轟後，第23轟還沒出牆，他就已經篤定自己贏了，霸氣丟下球棒握拳慶祝。

阿隆索賽後也盛讚曼西尼的表現，認為他是所有球員的典範。曼西尼在去年春訓時被診斷出罹患大腸癌3期，必須即刻投入治療，因此整季未出賽，今年復出上半季出賽83場、敲出16轟，獲邀參加全壘打大賽為賽事添洋蔥，闖進決勝輪寫下佳績。

阿隆索完成全壘打大賽衛冕。（路透）
阿隆索完成全壘打大賽衛冕。（路透）

MLB 大都會 皇家

上一則

東奧／男籃熱身賽連續落敗 莫蘭特：美國隊是怎麼了？

下一則

英格蘭3球員遭霸凌 社群「貼滿猴子」推特臉書刪留言

延伸閱讀

爆冷！大谷翔平 全壘打大賽第1輪2度延長淘汰

爆冷！大谷翔平 全壘打大賽第1輪2度延長淘汰
場邊人語／超駟道奇 季半佳績

場邊人語／超駟道奇 季半佳績
MLB／全壘打大賽 第1種子大谷翔平爆冷出局

MLB／全壘打大賽 第1種子大谷翔平爆冷出局
MLB／明星賽破天荒 大谷翔平扛先發投手、第1棒

MLB／明星賽破天荒 大谷翔平扛先發投手、第1棒

熱門新聞

義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
布羅梅爾（左）是賽事頭號熱門。（Getty Images）

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

2021-07-10 18:40

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理
被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網
最新一波兒童抵稅本周發放

最新一波兒童抵稅本周發放