MLB破天荒改規則 大谷翔平明星賽扛先發投手、第1棒

大谷翔平明星賽要擔任先發投手、打第一棒。（路透）

大谷翔平 真的成為改變棒球認知的存在，他將在全明星賽擔任先發投手、第1棒出賽，本屆確定為他更改規則，他同時是投手、也是指定打擊，「投手大谷」先發退場後，「打者翔平」仍能以指定打擊續留場上，大谷也跟進1995年野茂英雄，成為史上第二位在明星賽先發的日本投手。

大谷這兩天會很忙碌，12日先要出席全壘打大賽，13日要參與全明星賽，大谷以先發指定打擊、投手雙料入選，關於他的雙刀調度方式也出爐，美聯明星隊教頭凱許（Kevin Cash）將讓他擔任第1棒、先發投手。

凱許表示，「這是他在天使 習慣做的事，我感覺最舒服的方式就是正確的方式。」

凱許早已確定讓大谷秀雙刀，唯獨投哪一局需要討論，考慮他在天使的出賽模式，後援出賽有違他習慣的備戰模式，最終決定讓他以先發投手登板。

大谷表示，「被選為投手入選，已經是我沒預料到的事了，更沒想到會成為先發投手，但這是莫大的榮耀，我會盡我的全力。」

大聯盟今年確定破天荒為了他更改規則，美聯隊在大谷退場後仍可保有DH，唯有他移往投手以外的守備位置，DH才會取消。

「這是球迷想看的，也是我個人我想看的。」凱許表示，「我向大聯盟請求更改規定，因為如果不改，我可能會搞砸接下來的比賽。」

此外，大谷翔平本季風靡棒壇，不僅憑藉「二刀流」，還有可愛的人格特質，天使教頭麥登（Joe Maddon）稱他是「甜心（ sweetheart）」，投手教練懷斯（Matt Wise）最愛的是大谷的「表情包」。

洛杉磯 時報採訪多位大谷的周邊人士，包括隊友、教練、總經理及經紀人，談論大谷在場外的花絮，像是常和佛列契（David Fletcher）在一起玩手遊「部落衝突：皇室戰爭」，玩到還會互嗆 ，也會參與隊友在休息室裡的遊戲。

楚奧特（Ｍike Trout）回憶有一次大谷看隊友打撲克牌，原先猶豫要不要加入，楚奧特說：「我們最後說服他加入了」，投手希尼（Andrew Heaney）說：「他第一次玩還贏了一小筆錢。」

能與隊友玩在一起，也能讓教練愛死他，懷斯說：「大家都聽過很多次，楚奧特不只是個好球員，也是個好人，我會說大谷也是這樣，我很享受大谷的表情所產生的梗圖，像是笑死、困惑、滑稽的表情。」

楚奧特還分享一件他覺得不可思議的事，「我曾跟他說過，我有個很棒的策略要提供給你，如果他們投內角直球，你就打成右外野全壘打，如果投紅中變化球，你就轟到中外野，如果投外角低球，就打到我們牛棚吧！」」

以為只是講幹話，接下來發生了什麼事？楚奧特說：「他轟了兩支，一支是打內角直球，下一支打到牛棚，我簡直不敢相信。」

天使爭取到大谷時任總經理的艾普勒（Billy Eppler），也分享了一件令他印象深刻的事，在大谷大聯盟初登板的比賽，球團邀請他的父母來到現場觀戰，而他在前一晚詢問大谷父母，兒子要帶他們去哪吃晚餐，兩人露出難以理解的表情，因為登板比賽的前一晚，大谷理所當然要花時間看對手打者影片。