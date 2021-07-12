我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

加州新規 K-12學生若拒戴口罩 禁入校園

MLB／明星賽破天荒 大谷翔平扛先發投手、第1棒

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平真的成為改變棒球認知的存在，他將在明天的全明星賽擔任先發投手、第1棒出賽，本屆確定為他更改規則，他同時是投手、也是指定打擊，「投手大谷」先發退場後，「打者翔平」仍能以指定打擊續留場上，大谷也跟進1995年野茂英雄，成為史上第二位在明星賽先發的日本投手。

大谷這兩天會很忙碌，12日先要出席全壘打大賽，13日要參與全明星賽，大谷以先發指定打擊、投手雙料入選，關於他的雙刀調度方式也出爐，美聯明星隊教頭凱許（Kevin Cash）將讓他擔任第1棒、先發投手。

凱許表示，「這是他在天使習慣做的事，我感覺最舒服的方式就是正確的方式。」

凱許早已確定讓大谷秀雙刀，唯獨投哪一局需要討論，考慮他在天使的出賽模式，後援出賽有違他習慣的備戰模式，最終決定讓他以先發投手登板。

大谷表示，「被選為投手入選，已經是我沒預料到的事了，更沒想到會成為先發投手，但這是莫大的榮耀，我會盡我的全力。」

大聯盟今年確定破天荒為了他更改規則，美聯隊在大谷退場後仍可保有DH，唯有他移往投手以外的守備位置，DH才會取消。

「這是球迷想看的，也是我個人我想看的。」凱許表示，「我向大聯盟請求更改規定，因為如果不改，我可能會搞砸接下來的比賽。」

天使 大谷翔平 日本

上一則

「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數

下一則

東奧／刺激觀戰 電視轉播「看穿」射箭選手心跳數

延伸閱讀

MLB／衝向一壘審「討抱抱」被拒？大谷翔平逗樂主播

MLB／衝向一壘審「討抱抱」被拒？大谷翔平逗樂主播
影／大聯盟明星賽主打他 30秒廣告全是大谷翔平

影／大聯盟明星賽主打他 30秒廣告全是大谷翔平
MLB／傳奇相見…一朗外野接球中 大谷翔平來打招呼

MLB／傳奇相見…一朗外野接球中 大谷翔平來打招呼
MLB／大谷翔平年薪300萬 代言費600萬 還能賺更多

MLB／大谷翔平年薪300萬 代言費600萬 還能賺更多

熱門新聞

義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
布羅梅爾（左）是賽事頭號熱門。（Getty Images）

奧運倒數／男子100米 美國隊布羅梅爾可能奪金

2021-07-10 18:40

超人氣

更多 >
海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆

維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高