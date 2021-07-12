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MLB／罵大谷賤人？紅襪投手喊冤：我是「谷粉」

體育新聞組／綜合報導
歐塔維諾日前解決大谷翔平後飆出髒字，引發熱議。（路透資料照片)
歐塔維諾日前解決大谷翔平後飆出髒字，引發熱議。（路透資料照片)

紅襪隊後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）日前解決大谷翔平後飆出髒字，引發網路熱議，而他受訪還原當天狀況，也澄清自己並非針對大谷，更說自己一直都是大谷的死忠粉絲，也會找他在日職的Youtube影片來看。

歐塔維諾7月5日大谷的27歲生日面對天使登板時，比分差距只有1分，9局在得點圈有人時遭遇大谷，面對大谷拿下最後出局數，解決他的瞬間激動喊出「生日快樂，賤人！」

影片在網路上發酵，當然也為歐塔維諾惹來非議，而他接受波士頓先鋒報的訪問首度談及此事，坦言知道後續效應，「我感覺自己像是因為激情而犯了罪。」

歐塔維諾澄清，「我不是針對大谷，我是他的死忠粉絲，只是當天我投得不好，沒做到我該做到的，我因為一顆很接近的球保送了首位打者，我對主審感到失望，也對自己感到失望。」

歐塔維諾還原當天狀況，來到大谷的打席時，他告訴自己深呼吸，冷靜下來面對當下狀況，「我知道他生日，我知道所有人都希望看到他敲出安打，而我的心態是我才不管是他的生日，我只想要解決他。」他強調，「不管我說了什麼，我並不是針對他，我只是朝著隨意的地方大喊，卻被解讀了唇語。」

事發後是否找過大谷解釋？歐塔維諾說：「沒有，因為我並不覺得抱歉，我真的不是針對他，沒人聽到我說了什麼，他也沒有聽到，只是因為我們現在處在到處都是鍵盤柯南的世界。」

歐塔維諾表示，自己在場上常會說些瘋狂的話，試著讓自己的心理狀態可以面對場上狀況，「我沒有不敬的意思，但或許有人感覺不敬，這是我覺得有些不好意思的地方，但我真的只是說給自己聽、試著為了我的球隊把工作完成。」

大谷翔平 天使 波士頓

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