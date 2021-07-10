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MLB／為大谷存了好多錢 水手教頭：當時以為他會來

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

大谷翔平2017年冬天「上架」，水手隊為了他努力「存錢」，國際球員簽約金額度衝上第一，卻依然無法搶下大谷，總教練瑟維斯（Scott Servais ）坦言，當時連他都覺得大谷會來水手。

天使9日與水手展開3連戰，也是明星賽前的最後系列賽，瑟維斯賽前再被問到當今最熱人物大谷翔平，回憶當年爭取他留下的遺憾。

水手當年的國際球員簽約金額度一開始只有155.7萬美元，為此啟動與雙城、馬林魚隊的兩筆交易案，各換來100萬美元額度，最終「擴充」為355.7萬美元，排名所有球隊最高，也進入二輪面試名單。

為了搶大谷傾盡全力，瑟維斯回憶：「我們確實努力了，球團內總動員，從總管狄波多（Jerry Dipoto）、老闆到行銷部門，所有人都投入在爭取大谷的過程中，展現西雅圖、水手隊的種種，以及過去在這裡取得成功的日本球員，我認為我們已經盡力了。」

瑟維斯表示，「在整個過程中，你會對你所爭取的球員有更深的認識，也會對自己團隊內的人們更加了解，而我能老實說，那是我對水手感覺最好的一刻，我們已經盡了全力、無法再做得更好了，而我當時也確實覺得大谷會來水手。」

「但你從來不會知道事情如何發展。」瑟維斯表示，「你不知道其他人是怎麼想，或是他們期待著什麼，我沒有難受的感覺，就像先前說的，我們必須找出方法擊敗大谷、想辦法讓他出局。」

大谷翔平 天使 面試

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