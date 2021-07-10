MLB／大都會台灣日復活 隨票附贈限量球衣球迷搶

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日因2019冠狀病毒疾病停辦一年後復活，8月29日登場的活動將隨票附贈繡有Taiwan字樣的1號限量版球衣。（圖：紐約大都會球團提供）

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣 日因2019冠狀病毒疾病停辦一年後復活，8月29日登場的活動將隨票附贈繡有Taiwan字樣的球衣，限量1000件，球迷踴躍購票後所剩不多。

這款和僑胞團體Hello Taiwan合作的球衣背號為1號，與總統蔡英文2019年7月過境紐約時在僑宴獲贈的「戰袍」樣式相同，也是2014年以來大都會台灣日（Mets Taiwan Day）首度為購票球迷準備紀念品。

這項回饋球迷的紀念品原本是為去年大都會台灣日準備，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，去年縮水的大聯盟賽季閉門開打，各球團主題活動被迫取消，連辦15年的大都會台灣日隨之中斷。

今年賽季4月展開後，許多球場仍受防疫限制。直到疫情明顯緩和，紐約州 政府6月中宣布取消多數防疫規定，大型運動場館解除人流管制，大都會台灣日籌備工作才又動起來。

大都會台灣日官網（mets.com/Taiwan）7月1日重新上線，連同去年疫情爆發前預購換票數量，累計已售出超過750張票，超越2019年台灣日的盛況。

紐約大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動。本屆活動預定美東時間8月29日下午大都會在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊期間舉行。