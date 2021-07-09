MLB／大谷棒子燙 媒體：小塔提斯更強

小塔提斯的打擊能力受到球評肯定。（路透）

天使 隊球星大谷翔平 本季二刀流表現出色，卻有媒體撰文指出大家更該關注的球星，是教士隊超級新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），他說：「做為打者，哪一個更好顯而易見，小塔提斯打擊率3成02，大谷2成71。」

大谷翔平本季還沒進行一半，長打率超過4成，更以擊出32轟，暫居大聯盟全壘打王寶座，投手成績3勝1敗，繳出73張老K，防禦率2.70的好表現，也讓他成為媒體爭相關注的對象。不過，教士隊22歲新星小塔提斯也不惶多讓，他本季打擊率.302，敲出27轟和58分打點，優異的打擊數據毫不愧對開季前簽下的14年3.4億美元肥約。

記者帕克（Rob Parke）撰文表示，大谷作為二刀流明星，是現代版的貝比魯斯以及獨角獸，他值得所有讚美，但他也寫下，「誰不想看小塔提斯打球？」強調小塔提斯也擁有推動時代的力量。

帕克說：「小塔提斯是史上最好游擊手，他生涯出賽162場已敲出40轟、100打點，以及15次盜壘成功。」

帕克表示，大谷不能保證他的大聯盟生涯都能做到二刀流，作為前車之鑒的棒球之神貝比魯斯在二刀流五年過後也改為專注在打擊，他認為大谷很可能走向這條路。