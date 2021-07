MLB／球迷右手拿酒「左手鬆開女兒」接球 驚恐畫面瘋傳

棒球賽開打時,有時會出現球不小心打入觀眾席的狀況,許多熱情的球迷都會搶著接殺。近日一名美國 爸爸也遇到有球飛來,不過他放開了原本抱著女兒的左手,搶著接球,女兒頓時間整個人往下墜,畫面相當驚險,所幸該名爸爸及時接住女兒,沒釀成意外,但這一幕讓所有民眾都看傻眼!

綜合媒體報導,推特 近日瘋傳一部12秒影片,一名美國亞利桑納州 的爸爸觀看響尾蛇隊對決巨人隊時,突然飛來一顆界外球,該名爸爸當時左手抱著女兒、右手拿著啤酒,馬上鬆開了抱住女兒的左手去接球,他的女兒也開始往下墜落,所幸男子動作俐落,接到球後馬上回抱女兒,畫面看起來很驚險。

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6