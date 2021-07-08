MLB／球迷右手拿酒「左手鬆開女兒」接球 驚恐畫面瘋傳

男子為了搶界外球，鬆開了抱著女兒的左手，右手卻牢牢拿著啤酒，引發網友論戰。(取材自推特)

棒球賽開打時，有時會出現球不小心打入觀眾席的狀況，許多熱情的球迷都會搶著接殺。近日一名美國 爸爸也遇到有球飛來，不過他放開了原本抱著女兒的左手，搶著接球，女兒頓時間整個人往下墜，畫面相當驚險，所幸該名爸爸及時接住女兒，沒釀成意外，但這一幕讓所有民眾都看傻眼！

綜合媒體報導，推特 近日瘋傳一部12秒影片，一名美國亞利桑納州 的爸爸觀看響尾蛇隊對決巨人隊時，突然飛來一顆界外球，該名爸爸當時左手抱著女兒、右手拿著啤酒，馬上鬆開了抱住女兒的左手去接球，他的女兒也開始往下墜落，所幸男子動作俐落，接到球後馬上回抱女兒，畫面看起來很驚險。

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6 — [email protected] (@Jason) July 5, 2021

雖然沒有任何意外發生，但其他球迷當場嚇傻，而這一幕轉播畫面也在網路上掀起熱烈討論，許多網友表示，「壞爸爸欸」、「等等！他居然先放開女兒，然後右手的啤酒牢牢拿著…」、「如果老婆看到的話，他就準備回家洗碗跪算盤」、「小孩的臉看起來很害怕」、「呵呵在美國，棒球比女兒還重要」。

但也有網友稱讚該名爸爸的動作很靈敏，「不錯的接球！」、「能這樣做代表有接球天分？」、「啤酒沒翻倒滿強的」。