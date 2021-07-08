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MLB／大谷翔平為何猛 楚奧特：你沒發現他總是在笑？

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊日籍好手大谷翔平（圖）不斷在投打兩端展現才能，楚奧特以隊友身分觀察，點出「他總是在笑」。（歐新社）
天使隊日籍好手大谷翔平（圖）不斷在投打兩端展現才能，楚奧特以隊友身分觀察，點出「他總是在笑」。（歐新社）

天使隊日籍好手大谷翔平不斷在投打兩端展現才能，有「現代神獸」之稱的楚奧特（Mike Trout）以隊友身分觀察，點出常人沒有關注到的一個重點，「他總是在笑」。

楚奧特為什麼這麼說？他解釋：「大谷的心理層面令我印象深刻，打擊很困難，大多數時間你都是失敗的，但他能夠很快忘記上個打席的東西。」

這還只是打擊，楚奧特表示，大谷可能要打滿全場還要投到100球，隔天還要出賽，需要準備的東西多到不可思議，「大家都視為理所當然，他每天出賽、每五天投一場、投球還要兼打擊，但是他在心理、身體的準備上很不一樣。」

大谷面對比賽的心態，楚奧特認為只要是打棒球的小孩都可以學習，「你從來沒看過他生氣，他總是在笑，他付出了很多努力，是個很棒的孩子，光是他的努力就是不得了的成就。」

「這是一般人看不到的。」楚奧特說：「他在數據上不斷堆高，但重要的是他的準備，無論在場下、休息區、重訓室，都很不可思議，心態能夠一直保持堅強，這是很誇張的事。」

大谷翔平剛敲出本季第32轟，續居大聯盟全壘打王，打擊率2成79，另有69分打點、63分得分、12次盜壘，在投手丘上也有著4勝1敗、防禦率3.49、87次三振的成績。

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