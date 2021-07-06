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MLB／明星賽沒薛則？隊友：太荒唐

體育新聞組／綜合報導
薛則沒有入選明星賽。（美聯社）
薛則沒有入選明星賽。（美聯社）

大聯盟明星賽名單出爐，洛杉磯天使的日籍好手大谷翔平投、打兩身分都入選，寫下紀錄；而波士頓紅襪這次有5人入選，是2009年以來最多的一次。

4日擊出本季個人第31支全壘打的大谷翔平，是本屆34位首度入選全明星賽的其中一人，其他還包括德州遊騎兵的賈西亞（Adolis Garcia）、邁阿密馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers）等，是全明星賽連續第3年至少有30位選手初登場。

大谷翔平4日敲出本季第31轟，追平由松井秀喜寫下的日本球員最單季最多轟紀錄，雖然難以挑戰由邦茲（Barry Bonds）寫下的半季39轟紀錄，但綜合他的打擊與投球表現，仍是美聯年度MVP的有力競爭者。

大聯盟明星賽最後名單出爐，其中國聯先發投手陣容卻不見三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer），這讓本屆首次入圍的隊友透納（Trea Turner）與索托（Juan Soto）都備感詫異，直言：「這太荒唐了。」

自2018年後，國民首次有3名球員以上入選全明星賽，分別為透納、索托與近期手感火燙的史瓦柏（Kyle Schwarber），令人意外的是，連續七屆入選明星賽的塞揚強投薛則竟然落選，不論球員或球迷皆表示不解。

透納表示：「太荒唐了，如果他不是全明星球員，一定是哪裡搞錯了。」索托也在一旁苦笑著搖頭，記者Matt Wetrich就列出本季三振數超過100，且防禦率低於2.10的投手，其中唯一沒有入選明星賽的僅有薛則一人。

36歲的薛則本季仍維持高檔，戰績7勝4敗防禦率2.10，並在94.1局中製造127次三振，每局被上壘率僅0.848，然而先發陣容最後一位名額卻被洛磯隊馬奎茲（German Marquez）奪走，他本季繳出相對較差的3.62防禦率、99.1局中投出94次三振，但由於聯盟保障每一隊至少有一名球員因而入選，然而這卻中斷了薛則的連續7屆入選紀錄。

大谷翔平被點名有機會角逐美聯MVP。（美聯社）
大谷翔平被點名有機會角逐美聯MVP。（美聯社）

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