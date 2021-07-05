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MLB／大谷翔平從XL變3XL 天使找到使用說明書了

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平本季在投打方面都有超高水準的表現，讓他幾乎天天都成為媒體的焦點。（美聯社）
大谷翔平本季在投打方面都有超高水準的表現，讓他幾乎天天都成為媒體的焦點。（美聯社）

天使隊日籍球星大谷翔平本季砲火凶猛，31轟已追平大聯盟亞洲球員單季最多全壘打紀錄，前兄弟象隊投手、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵分析大谷投打「二刀流」實力，認為他的身體素質經過多年調整，已可充分適應這兩種工作，天使教練團如何掌握運用時機也很重要。

曹竣崵說：「千里馬再好，沒有伯樂也不行，天使總教練麥登（Joe Maddon）已經找到大谷的使用說明書，看來用得很好。」

大谷2018年從日職轉戰大聯盟，今年高水準「二刀流」震驚全美，曹竣崵認為，他本來就是有天分的選手，投打都有一定水準，加上年紀輕、體力可應付，在適應大聯盟環境後終於大爆發。

大谷的身材本來就不輸美洲球員，曹竣崵仔細觀察後發現，大谷今年身體機能更強，可見練習份量一定很多，比起達比修有、菊池雄星的身材沒有太大改變，大谷已成功改造身體，「以前是XL，現在變成3XL了。」

曹竣崵表示，大谷變得更強壯，打擊砲火也提升，很多投手如果這樣做，可能對投球造成困擾，但大谷不受影響，今年表現讓人不可思議，這種選手真的一百年才會出一個。

大谷在大聯盟當然也歷經低潮、甚至受傷，曹竣崵形容「磨合期經過幾年都OK了」，他表示，麥登上任天使教頭一年多，一直在找大谷的使用說明書，針對這種「二刀流」選手必須特別用心、細心，要很專注比賽過程，對他的調度方式一定經過仔細盤算。

天使 大谷翔平

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