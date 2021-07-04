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MLB專欄／大谷翔平是人不是神 投打藏罩門

陳志強
大谷翔平本季在投打方面都有超高水準的表現，讓他幾乎天天都成為媒體的焦點。雖然他是極優秀的棒球選手，但事實上還是有一些弱點存在。（美聯社）
大谷翔平本季在投打方面都有超高水準的表現，讓他幾乎天天都成為媒體的焦點。雖然他是極優秀的棒球選手，但事實上還是有一些弱點存在。（美聯社）

「投手跑去爭全壘打王」這種採世俗的框架標準解讀，對大谷翔平並不公平也不適用。畢竟握著球棒的大谷，就只是在做「身為打者」的本分而已，兩者應一碼歸一碼，當他打擊時就不應把他視為投手，網友口中的「投手大谷」、「打者翔平」便有異曲同工之妙。

縱然辦到了許多超越漫畫的情節壯舉，但大谷翔平終究是人不是神，只要是人，就一定會有弱點和罩門，只是有沒有留心而已。

「打者翔平」本季的強勁擊球率（Hard%）達56.4%，遠優於大聯盟平均（35.4%），換算百分位分數（percentile），排在全大聯盟的前2%，Barrel%則是頂尖，不過大谷翔平始終拿滑球、指叉沒轍，雖有5發全壘打砲轟滑球，不過對滑球打擊率僅0.212，揮空率達45.8%，滑球也是讓大谷吞下最多三振的球種。

像大谷一樣擅長指叉的投手不多，他也不常遇到指叉球，但一碰到就吃癟，如同對上巨人高斯曼（Kevin Gausman）被修理，大谷翔平本季對指叉球揮空率70.6%，7打數無安打、吞4K，倘若大谷翔平增加對滑球、指叉的抵抗性，將會進化到前所未有的高點。

「投手大谷」仰賴均速95.4英里的四縫線速球，以及指叉、滑球與打者周旋，指叉球更高達56.7%的揮空率，指叉主要拿來投左打、滑球對付右打者，今年開始使用卡特球混淆打者、增加配球多樣性。

不過大谷的卡特壓不太住打者，位移不明顯、速度也不出色，被打擊率0.318，且挨兩發全壘打（比滑球、指叉加起來的挨轟數還多），針對這方面改善，會更臻完美。（取材自UDN聯合新聞網）

大谷翔平

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