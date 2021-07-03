MLB／包爾涉性侵 遭聯盟處分停賽一周

包爾遭MLB官方處停賽一周。（路透）

洛杉磯道奇 隊超級巨星投手包爾（Trevor Bauer）2日被MLB 大聯盟處分行政休假一周，鮑爾目前正因遭控暴力性侵婦女接受刑事調查。

包爾被迫停賽的同一天，美國總統拜登在白宮接待道奇隊以紀念他們在去年秋天贏得世界大賽。包爾沒有出席活動。

30歲的包爾在2020年效力辛辛那提紅人隊期間得到國聯賽揚獎，今年2月與道奇隊簽訂一份3年合約，價值1.02億元，讓他躋身收入最高棒球員之一。

包爾原定4日在華盛頓先發對陣國民隊，目前尚未因性侵事件遭到刑事指控。但正在接受加州警方的刑事調查，調查於5月中旬啟動。

原告也在29日對包爾提交臨時家暴 限制令。原告律師拒絕置評。

MLB發表聲明表示，針對這名女子對鮑爾指控的調查「正在進行中」，「雖然此案尚未確定，但我們已決定立即讓包爾先生休7天行政假。」

聲明指出，「MLB會繼續在進行中的調查收集資訊，同時相關地方警局正在進行積極的刑事調查。我們將在適當時機進一步發表評論。」

包爾經紀人反駁家暴指控，並表示「不會對MLB此時讓他放行政假的決定提出上訴，以減少對道奇隊和隊友的干擾。」

包爾在2012年登上大聯盟，本季出場17場，戰績8勝5敗，ERA為2.59。