MLB／大谷翔平雙響砲 本季30轟超越貝比魯斯紀錄

大谷翔平日在對戰金鶯隊的比賽中，連續2打席擊出全壘打，本季累計30轟。（路透）

才剛獲選6月美聯MVP，大谷翔平 用全壘打預告7月也會很火燙，2日面對金鶯隊之戰敲出本季第29轟，連續2打席擊出全壘打，本季累計30轟，超越傳奇球星（Babe Ruth）在1919年二刀流球季中創下的單季全壘打紀錄。

大谷翔平的前一場出賽，才剛經歷本季最慘一戰，投球只撐0.2局失7分退場，昨天與洋基 的系列賽最終戰因雨延賽，天使 此役回到主場作戰，面對金鶯先發投手亞金（Keegan Akin），大谷翔平擔任第2棒出賽。

大谷第1打席攻擊第1球92哩偏高直球遭到接殺，第2打席第1球又是92哩偏高直球，這回被他掃成右外野陽春砲，本季第29轟出爐。

天使隊史明星賽前最多轟紀錄，原為楚奧特2019年締造的28轟，大谷翔平確定改寫，天使官方推特放上影片，留言寫著：「您的新科明星賽前最多轟紀錄保持者出爐」；今年明星賽7月14日登場，大谷還有機會持續推進紀錄。