MLB／大谷翔平雙響砲 本季30轟超越貝比魯斯紀錄

才剛獲選6月美聯MVP,大谷翔平 用全壘打預告7月也會很火燙,2日面對金鶯隊之戰敲出本季第29轟,連續2打席擊出全壘打,本季累計30轟,超越傳奇球星(Babe Ruth)在1919年二刀流球季中創下的單季全壘打紀錄。

大谷翔平的前一場出賽,才剛經歷本季最慘一戰,投球只撐0.2局失7分退場,昨天與洋基 的系列賽最終戰因雨延賽,天使 此役回到主場作戰,面對金鶯先發投手亞金(Keegan Akin),大谷翔平擔任第2棒出賽。

大谷第1打席攻擊第1球92哩偏高直球遭到接殺,第2打席第1球又是92哩偏高直球,這回被他掃成右外野陽春砲,本季第29轟出爐。

天使隊史明星賽前最多轟紀錄,原為楚奧特2019年締造的28轟,大谷翔平確定改寫,天使官方推特放上影片,留言寫著:「您的新科明星賽前最多轟紀錄保持者出爐」;今年明星賽7月14日登場,大谷還有機會持續推進紀錄。

