MLB／這是大谷翔平？官方公仔崩壞 握棒也不對

美國棒球作家發現官方的大谷翔平造型相當崩壞，握棒方式完全不對，而且臉也讓網友吐槽根本是松井秀喜。（取材自推特）

日籍球星大谷翔平 ，今年在美國 職棒徹底發揮「二刀流」本事，不只場上繳出優異的表現，場下也受到眾多球迷歡迎，更確定入選本次明星賽。不過就在最近，有人發現官方所販賣的大谷商品，造型卻相當崩壞，令人看了相當懷疑「這真的是大谷嗎」。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，美國體育記者哈里斯（Jack Harris）最近在twiiter上，分享於紐約MLB 商店販售的大谷翔平相關周邊商品。然而看到大谷的公仔造型時，卻讓哈里斯相當不解，寫道「這是…呃…大谷不是這樣握棒的吧」。

哈里斯的疑惑不是沒有原因的，這尊公仔可說全身上下，都很難和真正的「大谷翔平」做聯想。不只臉完全不像，有點半蹲的姿勢也和大谷打擊時的樣子大相逕庭。甚至在握棒方面，左手在下右手在上的方式，別說是大谷翔平，現今職棒可說是幾乎沒有左打會這樣握。

網友們也紛紛表示「這松井秀喜吧笑死」、「中國製造」、「看得我滿頭問號」、「這東西居然能在MLB官方店販售」、「球也隨便、裁判也隨便、所以公仔當然也隨便做」、「根本就直接拿松井的套吧，反正對美國人來說差不多」、「松井好厲害啊，引退了這麼久還是很受歡迎，大谷要加油成為這樣的選手喔」。