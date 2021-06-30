我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

邁阿密樓塌／發現兒童死者 最小僅4歲 累積已18死

MLB／全壘打嚇壞洋基「投手大谷」控球失準 0.2局早退

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平先發表現不佳。（路透）
大谷翔平先發表現不佳。（路透）

大谷翔平首次在洋基球場展現投打「二刀流」，只亮相1打席、抓到2出局就退場，首局投出4次四壞、被敲2安是主因，讓天使隊不得不早早換投。

洋基隊這兩場比賽被大谷翔平敲出3發全壘打，更讓洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）坦言，看到大谷走上打擊區時，「有一點害怕。」

不過大谷30日擔任先發投手開賽不順，首局連續投出三次四壞保送，史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）的兩支安打雖然不深遠，但已足夠拿下2分。

接下來大谷三振掉歐德（Rougned Odor），並讓安都哈（Miguel Andujar）敲出滾地出局，雖然再掉1分，但看似開始回穩，不料接下來又出現觸身球形成滿壘，對第九棒賈納（Brett Gardner）投出的四壞保送不僅擠回洋基第4分，也讓天使隊教頭麥登（Joe Maddon）上場換人。

大谷的厄運還沒結束，接替的斯萊格斯（Aaron Slegers）被敲出清壘的二壘打，讓大谷翔平多掉3分，兩隊第一局打完，洋基隊已經取得7：2領先。

0.2局就退場，這是大谷翔平本季最短投球局數，總計用了41球，雖僅被敲2安，但有4次四壞、1次觸身，丟掉7分，防禦率上升到3.60，至於1局上首打席的結果是飛球出局。

大谷翔平是現代棒球（1900年）以來第四位擔任第一棒的先發投手，前三人是1968年陶瓦（Cesar Tovar）、1953年達克（Al Dark）以及1901年的瓊斯（Jim Jones），然而取消指定打擊的這個決定，在大谷提早退場後成為天使隊難題。

大谷翔平 洋基 天使

上一則

田徑／懷孕18周參加奧運選拔賽 準媽媽擲鉛球又跳遠

延伸閱讀

MLB／2戰3轟 看到大谷翔平上場 洋基教頭：有點怕

MLB／2戰3轟 看到大谷翔平上場 洋基教頭：有點怕
MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王

MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王
MLB／曾說大谷翔平應專心打擊 洋基王牌：我錯了

MLB／曾說大谷翔平應專心打擊 洋基王牌：我錯了
MLB／大谷翔平擊出本季第25支全壘打 天使6比4勝光芒

MLB／大谷翔平擊出本季第25支全壘打 天使6比4勝光芒

熱門新聞

（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
老鷹110：88大勝公鹿，將系列比分扳成2：2。（路透）

1張圖／NBA分區冠軍戰 老鷹多點開花啄傷公鹿 扳平戰局

2021-06-29 22:57
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48
環法自由車賽第一站賽事26日發生大規模摔車意外。（美聯社）

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

2021-06-30 18:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉