我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

世界OnAir／三個女兒兩個爸 他們的故事說明了甚麼？

MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平單場雙響炮。（歐新社）
大谷翔平單場雙響炮。（歐新社）

天使隊好手大谷翔平前一天首度造訪洋基球場就開轟，29日火力更提升，球賽打到一半就已經敲出雙響砲，2戰3轟，以28轟獨居大聯盟全壘打王。

大谷翔平此役擔任第二棒、指定打擊，3局先將一顆88.2哩的變速球敲成陽春砲，5局則是面對94.7哩的速球開轟，敲出右外野的兩分砲，這兩轟苦主都是洋基隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。

大谷翔平連續三場開轟，而且近13場敲出10發全壘打，總計28發全壘打，超越藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），獨居大聯盟第一。

而明天，大谷翔平還要迎接生涯首次對洋基隊先發登板，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）預計讓他繼續打擊，再次展現同場投打二刀流的魅力。

大谷翔平 洋基 天使

上一則

歐洲杯／喝可樂能贏球？瑞士28歲帥隊長精神喊話奏效

延伸閱讀

MLB／曾說大谷翔平應專心打擊 洋基王牌：我錯了

MLB／曾說大谷翔平應專心打擊 洋基王牌：我錯了
MLB／大谷翔平擊出本季第25支全壘打 天使6比4勝光芒

MLB／大谷翔平擊出本季第25支全壘打 天使6比4勝光芒
MLB／大谷翔平6局飆9K 微笑受檢 網讚最佳範例

MLB／大谷翔平6局飆9K 微笑受檢 網讚最佳範例
MLB／大谷翔平主動「寬衣解帶」萌樣被讚超可愛

MLB／大谷翔平主動「寬衣解帶」萌樣被讚超可愛

熱門新聞

義大利女主持人法拉利播報歐洲杯足球賽時疑似走光，引發網友熱議。(影片截圖)

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

2021-06-22 19:25
（影片截圖）

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

2021-06-26 21:25
Ｃ羅的好身材17年來如一日，比利時前鋒彼特斯認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。（取材自推特、微博）

C羅移開可樂不意外 對手認證：他每餐都吃一樣啊

2021-06-26 08:58
喬治（左）全場41分13籃板6助攻，助快艇客場116：102戰勝太陽，系列賽比分扳至2：3。（歐新社）

1張圖／NBA分區冠軍戰 喬治狂飆41分 快艇扳回1勝

2021-06-28 23:38
日本素有「風速女王」之稱的女子田徑選手福島千里，無緣東京奧運擅長的百米項目。（ 歐新社）

田徑／雙腿追不上歲月…日「風速女王」無緣東奧百米

2021-06-26 07:48
C羅凌晨對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題。(Getty Images)

賽後又脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

2021-06-24 14:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音