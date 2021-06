MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王

天使 隊好手大谷翔平 前一天首度造訪洋基 球場就開轟,29日火力更提升,球賽打到一半就已經敲出雙響砲,2戰3轟,以28轟獨居大聯盟全壘打王。

大谷翔平此役擔任第二棒、指定打擊,3局先將一顆88.2哩的變速球敲成陽春砲,5局則是面對94.7哩的速球開轟,敲出右外野的兩分砲,這兩轟苦主都是洋基隊先發投手泰隆(Jameson Taillon)。

大谷翔平連續三場開轟,而且近13場敲出10發全壘打,總計28發全壘打,超越藍鳥隊小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),獨居大聯盟第一。

而明天,大谷翔平還要迎接生涯首次對洋基隊先發登板,天使隊總教練麥登(Joe Maddon)預計讓他繼續打擊,再次展現同場投打二刀流的魅力。

#27 for your new MLB home run leader! pic.twitter.com/JujH3bSg5K

The second home run of the evening for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/MYQ4mjPukL