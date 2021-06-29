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MLB／曾說大谷翔平應專心打擊 洋基王牌：我錯了

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平面對洋基隊還不曾站上投手丘，周四終於將亮出第二把刀，洋基教頭布恩（Aaron Boone）先送上讚賞，認為他本季的投、打不只是「好」，而是「菁英（elite）」；曾認為大谷應該專心打擊的強投柯爾（Gerrit Cole），更是招認自己錯了。

帶著「二刀流」封號赴美，大谷翔平前3年並未在大聯盟完全兌現期待，直到今年「使用說明書」解禁後，終在投、打兩端展現驚人天賦。本周天使與洋基的4連戰，他將在第3戰擔任先發投手，同場過招赫曼（Domingo Germán），這也將是大谷首度面對洋基投球。

大谷翔平已成大聯盟最熱話題，布恩賽前不免俗也被問到，他回應：「他現在在投、打兩端的成績，已經不只是好，他在打擊區上的表現更是菁英，他有驚人的力量，有本壘板紀律，速度也是頂尖，他用速度對守備施壓，在投手丘上也是位有壓制力的強力投手。」

布恩說：「這些條件都具備在一名球員身上，他在2021年所辦到的事，真的很令人難忘。」

洋基王牌投手柯爾還在太空人隊時，與天使同屬美聯西區，多次看過他的比賽，在大谷2018年診斷出必須進行TJ手術時，曾認為他應該專心在打擊，才能最大化釋放他的潛能，而在今年看到他投、打都出色的演出後，他改變想法了。

柯爾表示，「他證明我是錯的，在他身上所看見的力量、他的驚人天賦，他今年的成績真的是歷代級的。」

柯爾。（歐新社）
柯爾。（歐新社）

洋基 大谷翔平 天使

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