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MLB／紐約高溫 天使投手作客「熱到吐」1.2局退場

記者陳宛晶／綜合報導
天使先發投手邦迪不敵高溫，在投手丘上熱到吐，只投了1.2局就退場。(歐新社)
天使先發投手邦迪不敵高溫，在投手丘上熱到吐，只投了1.2局就退場。(歐新社)

天使28日與洋基隊展開4連戰，首戰發生意外畫面，天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）不敵高溫，在投手丘上熱到吐，只投了1.2局，球團隨後回應，邦迪是因熱衰竭退場。

紐約當地氣溫約華氏90度、濕度50%，邦迪從開賽後就噴汗，帽簷上汗珠瘋狂滴落，打到第2局、兩出局時再也撐不下去，他彎下腰來狂吐。

防護員、總教練麥登（Joe Maddon）上場了解狀況後，當機立斷將邦迪換下，他此役先發1.2局、失2分，被敲4支安打，第2局挨了烏謝拉（Gio Urshela）的陽春砲。

邦迪熱到吐的影片瞬間在網路上發酵，插曲是就坐在本壘後方觀戰的NBA球星杜蘭特（Kevin Durant），也被捕捉到看到傻眼的表情。

天使 紐約 洋基

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