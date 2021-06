MLB／紐約高溫 天使投手作客「熱到吐」1.2局退場

天使 28日與洋基 隊展開4連戰,首戰發生意外畫面,天使先發投手邦迪(Dylan Bundy)不敵高溫,在投手丘上熱到吐,只投了1.2局,球團隨後回應,邦迪是因熱衰竭退場。

紐約 當地氣溫約華氏90度、濕度50%,邦迪從開賽後就噴汗,帽簷上汗珠瘋狂滴落,打到第2局、兩出局時再也撐不下去,他彎下腰來狂吐。

