MLB／單季7次無安打比賽 小熊平紀錄

小熊隊4名投手聯手，對道奇隊投出無安打比賽，是大聯盟本季第7次出現無安打比賽。 (路透)

美職小熊隊24日4名投手聯手，對道奇 隊投出無安打比賽，是大聯盟本季第7次出現無安打比賽，追平大聯盟現代棒球（1900年）以來的單季最多紀錄，而大聯盟賽程排到10月4日，破紀錄幾乎只是時間問題。

小熊投手戴維斯先發6局，牛棚接手後泰普拉、查芬、金布洛爾各1局皆無失分，合計雖有8次保送，但沒出現任何1支安打，加上首局貝茲敲出陽春砲、6局康崔拉斯兩分砲，為比賽定調，最終以4：0擊敗道奇。

這是小熊隊史17場無安打比賽中，第一次出現聯手無安打比賽，大聯盟本季第7場無安打比賽，追平1990、1991、2012、2015年的單季最多紀錄。

戴維斯雖然首局就投了24球，但隨後回穩、投滿6局，他在投到第3局時心裡就有底，「不過一切都還是要到6、7局才算是真的有點機會。」

隨著比賽進行，每當道奇打者將球擊出，主場球迷就會響起歡呼，但隨後接著又是一聲嘆息，即使如此，終結者金布洛爾直到關門成功，看到隊友上場慶祝，才發現自己參與了無安打比賽。

原因是道奇球場的牛棚不易看到比賽狀況，查芬投完8局回來看到電視轉播介紹大聯盟已累積6次無安打比賽，想跟訓練員聊卻沒人理他，才發現自己參與其中。