MLB／大谷翔平6局飆9K 微笑受檢 網讚最佳範例

天使隊大谷翔平（右）接受裁判檢查，笑容超萌。（路透）

天使 隊大谷翔平 23日再次展現投打「二刀流」，在投手丘上先發6局失1分、9次三振，不過打擊3次都繳白卷，而美聯的天使配合他取消指定打擊、國聯的巨人隊卻使用指定打擊，創造大聯盟史上第一次。

大聯盟近日嚴抓投手使用外部物質，大谷翔平也不例外，在2局、4局投完後都被檢查，但他以笑面對，遞上手套、球帽並解開皮帶讓裁判檢查，球迷直呼，這是投手接受檢查的最佳範例。

投手大谷投完6局雖然被敲6支安打，但只有5局上亞斯川斯基的陽春砲造成傷害，打者翔平則是3打數無安打、吞2K，天使最終在延長賽13局以3：9輸球。

「天氣太熱了。」大谷翔平投了105球創下本季新高，他表示：「但我還是想辦法投到6局，如果能夠減少一點用球數就好。」

面對大聯盟最多轟的球隊，大谷翔平說：「感覺他們有看球探報告、做了很多功課，但我還是試著展現自己的優勢，被開轟的那一球投到有點紅中的地方，除此之外都很好。」

大谷翔平的球速在開賽時約在90哩出頭，但到5局飆出整場最速的99.2哩，他說：「一開始身體有些沉重，或許這是球速沒起來的原因。」

大谷雖然只丟1分，但天使打線也僅打回1分，雙方1：1進入延長賽，人手不足的天使在12局又遇到捕手鈴木清傷退危機，外野手瓦德客串捕手，投手坎寧接守外野，結果在13局上崩盤，丟掉7分。