MLB／達比修史上最快1500K 謙虛喊：我不是王牌

教士隊日籍強投達比修有21日先發6局失1分,狂飆11次三振,選在對上前東家道奇 隊時,完成大聯盟史上最速1500K紀錄,賽後用超真摯的語氣說:「直到現在,我還是不覺得我是王牌投手。」

達比修有賽前已累積1489K,此役以99球投滿6局,趕在第6局面對蘇薩(Steven Souza Jr.)賞出單場第11K,以197場完成里程碑,成為史上最快達陣1500K球員,也是唯一在200場內達標。

達比修有的唯一失分是挨了貝茲(Mookie Betts)的陽春砲,貝茲賽後指出,「他今天交叉使用各種球種,持續控在紅中以外的位置,他真的是個好投手,那也是他能有今日成就的原因。」

Yu Darvish is the first pitcher with 1,500 Ks in fewer than 200 games. pic.twitter.com/O8fNBZ51Oq